‘Animal Crossing’ es el juego del año: Estos son los ganadores del Tokyo Game Show 2020

Con lo turbulento que ha sido este año, la industria de los videojuegos se ha mantenido firme lanzado títulos, proyectando actualizaciones y organizando sus premiaciones más importantes. Así, el universo gamer pudo presenciar recientemente -aunque sea en línea- uno de sus eventos predilectos: el Tokyo Game Show edición 2020, donde el juego Animal Crossing: New Horizons se llevó varios reconocimientos.

En el marco de esta celebración y como es costumbre, la Asociación de Proveedores de Entretenimiento Informático (CESA) realizó la premiación para reconocer a los juegos más destacados de este pandémico año. La entrega fue reñida, pero finalmente Nintendo se levantó como la compañía más ganadora entre otras que recapitularemos ahora.

Animal Crossing, el mejor juego del este 2020

Nintendo es una de las grandes desarrolladoras de videojuegos. De eso no hay duda y si necesitábamos pruebas contundentes, la organización de los premios lo confirmó una vez más. Este año, la compañía logró que su juego Animal Crossing: New Horizons se llevará el Grand Award como el mejor juego del año.

Este videojuego de simulación social para Nintendo Switch también fue reconocido con el Premio a la Excelencia. Junto a estos galardones, los creadores y desarrolladores del juego recibieron el Premio Ministro de Economía, Comercio e Industria del Japón Game Awards que se le otorga a “una persona u organización que ha hecho una gran contribución al crecimiento del entretenimiento informático japonés“.

“Porque nos vimos obligados a quedarnos en casa debido a la pandemia de COVID-19, la experiencia de vida en este juego en el que puedes hacer todo libremente se convirtió en un consuelo para personas de todo el mundo…” comunicaron los organizadores de la premiación en un comunicado.

El Premio a la Excelencia dominado por Nintendo

Esta categoría no es especialmente competida para otorgarse a un solo ganador. De hecho, con ella se reconoce a los videojuegos japoneses de mayor renombre en el año en curso. De esta manera, Nintendo y Atlus Company fueron las compañías que más reconocimientos recibieron.

El gigante de las consolas recibió tres premios gracias al ya mencionado Animal Crossing, además de sus títulos Fire Emblem: Tree Houses y Ring Fit Adventure. Por su parte, Atlus recibió dos reconocimientos por los juegos 13 Sentinels: Aegis Rim y Persona 5 The Royal.

Las demás plataformas que también recibieron el premio fueron Death Stranding (Sony Interactive Co), Monster Hunter World: Iceborne (Capcom), Nioh 2 (Koei Tecmo Games) Pokémon Sword y Pokémon Shield (The Pokemon Company) y Yakuza: Like a Dragon (Sega).

Pokémon: el más vendido

Pokémon es una de las franquicias japonesas más importantes de los videojuegos y el entretenimiento en general, por lo que sus desarrolladores no se podían ir con las manos vacías. En ese sentido, Pokémon Sword y Pokémon Shield se llevaron ambos el Premio a Mejores Ventas y el Premio el Premio Global para un Producto Japonés.

“Con un nuevo sistema de batalla y muchas características nuevas, el juego cumplió con las expectativas de muchos usuarios que esperaban un nuevo producto y su volumen de ventasacumulado desde el 15 de noviembre, 2019, logró el mayor volumen de ventas…”, se especificó en un comunicado.

El mejor juego extranjero y el mejor diseño

La premiación dentro del Tokyio Game Show también destacó al videojuego Baba Is You, el cual se llevó el Premio a Mejor Diseño de Juego. Lo curiosos es que este juego compitió con la nueva entrega de Animal Crossing para el Grand Award, aunque finalmente perdió. Eso sí, su desarrollador Arvi Teikari “Hempuli” al menos recibió este reconocimiento:

“Este es un juego de rompecabezas que cambia las reglas del mundo… Cuando estamos programando un juego, asignar un papel incorrecto a una persona equivocada puede tener consecuencias inesperadas. El diseño del juego es genial, con un sentido de libertad del sentido común y la hilaridad que conlleva“, destacaron los organizadores.

En cuanto al mejor juego extranjero, la organización reconoció con este premio a Call of Duty: Modern Warfare, mismo sobre el que se destacó su amplia capacidad multijugador. “El juego tiene modos multijugador que pueden acomodar hasta 100 jugadores que incluyen varios modos de jugador contra jugador…”.

Tiene varias características que reproducen de manera impresionante aspectos del combate moderno como militar FPS que describe batallas acaloradas en campos de combate realistas”, resaltaron los premiadores.

La temporada de premios en el universo gamer aún no termina. Recuerda que The Game Awards se llevarán a cabo el próximo 12 de diciembre y se transmitirán desde tres sedes: Los Ángeles, Londres y Tokio. En una de esas, la entrega de premios podría tomar influencia de los premios japoneses. ¿Ya tienes a tu candidato favorito?