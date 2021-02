Keys To Learn: ¿Videojuegos y educación? Combinación ganadora

En extraños momentos como los que vive la humanidad ahorita, algo que ha sido particularmente afectado es la educación pues hacerlo de manera remota a través de tu cámara web, micrófono y alguna plataforma; es la única manera de lograrlo y muchas veces termina cansando pues en conjunto con el estrés de los tiempos, no da los mejores resultados.

Y es aquí donde nuestros amigos de

Ubisoft levantan la mano pues armaron un evento llamado Keys To Learn para tratar de derribar esa barrera que hay entre los videojuegos y la educación, algo que daría frescura a la manera en como la educación remota ha sido llevada a cabo, pues a qué niño no le gustaría tomar clases y aprender dentro de un videojuego. Fueron precisamente las personas de Ubisoft quienes invitaron a PUSH THE BUTTON a este evento que reunió a personas expertas en estos temas para compartir sus experiencias en el uso de videojuegos como herramientas de educación.

Assassin’s Creed fue un juego que se mencionó mucho en el evento gracias al llamado Discovery Mode que es básicamente un añadido que te permite explorar aspectos un poco más educativos de la Antigua Grecia y Antiguo Egipto, épocas en las que se desarrolla AC: Origins y AC: Odyssey.

Durante el evento, una maestra de Historia mostró cómo usa esta herramienta para tener a su clase completamente inmersa en la materia, específicamente para la clase de Democracia en Atenas. Locaciones históricas, eventos, guías y demás cosas que el juego ofrece es lo que logró tener alumnos tan enganchados con la clase.

Ver en YouTube

Otro ejemplo increíble del que tal vez ya has escuchado, es Minecraft Education.

Esta herramienta tiene muchos usos dentro de la educación, pero está inclinado para enseñar a construir componentes y básicos ejercicios de programación para poder crear infraestructura en el juego; si has jugado Minecraft sabes de qué va, sólo que un poco más especializado.

Ver en YouTube

Mucho podríamos hablar de estas herramientas, pero lo más importante de todo esto es que la conversación está ahí ya, no se trata de una utopía que vemos en una película futurista, los videojuegos son una gran herramienta para muchos aspectos de la vida y la educación es sólo uno de dichos aspectos.

Esa barrera de la que hablábamos en un principio debe de ser derribada y entre más eventos como éste existan, donde se exploren las posibilidades, se hable de casos de éxito y se pueda seguir mirando hacia el futuro, será mejor.