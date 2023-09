Lo que necesitas saber: Nuestro celular está lleno de apps de todo tipo, pero sin duda, una de las más funcionales que tenemos es la app de nuestro banco. Es por eso que acá mencionaremos algunos momentos en los que usarla, te salva de estar dando vueltas.

Actualmente tenemos apps para todo. Que si la app para pedir comida o para organizar tu vida, estas herramientas se han vuelto indispensables para llevar nuestro día a día. Y si de apps funcionales hablamos, ¿qué tal las que han desarrollado los bancos?

Estas apps cada vez se vuelven más y más facilitadoras de la vida, pues en un clic ya podemos hacer trámites o generar pagos y además, sin la necesidad de salir de casa. Así que, si ya eres fan de estas apps o quieres aprender más sobre ellas, quédate a checar los 5 momentos en los que tener una app bancaria te salva el pellejo.

Evita las filas en el banco | Foto: Especial.

¿No reconoces un cargo? Acláralo desde tu app del banco y no hagas filas

Esta es una que todos se saben: los cargos no reconocidos. Muchas veces nos aparecen cargos que nosotros no hicimos o bien, tal vez no recordamos que hicimos, pero antes teníamos que hacer filas más largas que las del antro para generar una aclaración. Ahora desde la app de tu banco, puedes iniciar el proceso para la aclaración de un cargo no reconocido, fácil y rápido. Y ya que estás en tu app, aprovecha para descargar tu estado de cuenta y tener bien identificados tus movimientos.

Retira efectivo sin tarjeta | Foto: Especial.

Paga tus tarjetas y retira efectivo en el cajero aún sin tarjeta con tu app

Para pagar tus tarjetas ya no es necesario acudir a una sucursal o cajero, simplemente entra a la app y paga tus tarjetas, aunque sean de otro banco, para que no se venza la fecha de pago. Y si de pura casualidad andas en la calle, necesitas efectivo y se te olvidó la tarjeta, solo genera un número de referencia desde tu app, ingrésalo al cajero y listo, ¡ya tienes efectivo en mano!

Pagos de servicios en la app del banco | Foto: Especial.

Paga la luz, el agua y demás servicios antes de que te los corten

Si tu memoria ya está en las últimas, entonces sabrás la desesperación que se siente cuando te acuerdas de último minuto que hoy se vencen los recibos del agua, la luz o el gas. ¡Ay no!, ¡¿qué hacemos?! Pues tranqui. Entras a tu app, pones el número de referencia del recibo, lo pagas en un clic y te comes un bolillo para el susto que pasaste.

Beneficios de la app SuperMóvil de Santander | Foto: Especial.

¿Quieres cambiar de banco a tu nómina? ¡Con Santander hazlo desde su app SuperMóvil y recibe beneficios!

Cambiar tu nómina a Santander puede traerte muchas ventajas, pues además de hacerlo en tan solo algunos clics y desde donde estés, puedes disfrutar sus beneficios cómo recibir cashback por tus compras, lo que literalmente significa que te regresan un porcentaje de lo que pagas en comercios participantes. ¡Órales!

Inversión digital | Foto: Especial.

¿Quieres crecer tu dinero? Éntrale a la inversión digital para recibir rendimientos

Quien dijo que invertir es difícil, no lo ha hecho a través de SuperMóvil. Acá en la app de Santander puedes invertir desde casa. Lo puedes hacer desde la app, elegir el monto y plazo que más te convenga y así de sencillo tu inversión te dará más.

Ahora que recapitulamos los atributos de tener una app bancaria, solo nos queda recomendarte que le eches ojo a la app SuperMóvil de Santander, pues aparte de darte estos 5 momentos que ya mencionamos, tienes muchos más si le picas ACÁ y la conoces de primera mano.

