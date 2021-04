¿A los cuántos años te enteraste que esta heladería vende rimel de mamey?

Ibas buscando cobre y encontraste oro. Así es, si te diste una vuelta a Nutrisa para echarte un helado de yogurt porque ya tocaba, pero resultó que te encontraste con productos que ni imaginabas, eres de los nuestros.

¿Helado de yogurt? No joven, deme un rimel de mamey

Sí, ya sabemos que tu subconsciente te traiciona y que cada vez que piensas en helado de yogurt se te viene a la mente el jueves de 2×1, y acá a los sopibecarios también…

Peroooo justo en una de esas visitas nos encontramos con productos que nos volaron la cabeza, y es que Nutrisa no solo vende helado de yogurt, también tiene más de 700 artículos para tu bienestar.

Si no te has dado cuenta de esto, te comprendemos porque sabemos que no puedes quitarle la mirada al helado de yogurt, pero ya estamos aprendiendo que en la vida hay que ver lo que hay a nuestro alrededor, y así fue como encontramos proteína en polvo, fibra de Linaza-Nopal y ¡hasta una máscara de pestañas de mamey!

Un helado está bien ¡pero podría estar mejor!

A quién no le cae de perrrlaaasss el helado de yogurt con sus toppings, pero imagínate que cada vez que te das una vuelta también le eches ojo a productos que te ayuden a sentirte mejor, que te ayuden a mantenerte saludable y que utilicen ingredientes de origen natural, y de paso hasta te hacen reír… aquí la evidencia:

Sabemos que lo tuyo es vibrar alto, por eso te damos este tip: échale un ojo ACÁ donde no solo encontrarás cupones, también podrás descubrir toda la gama de productos como snacks, desmaquillantes, sueros faciales, proteínas, colágenos, entre muchos otros.

Pero aquí la verdadera cuestión es… y tú ¿has encontrado algún tesoro escondido cuando has ido por tu helado a Nutrisa? ¡Compártenos tu hallazgo en los comentarios!

*Contenido patrocinado por Nutrisa