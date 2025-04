Lo que necesitas saber: Este 30 de abril tenemos muchas opciones para celebrar a los más pequeños de la casa. Aquí presentamos algunas actividades que serán totalmente gratuitas.

Se acerca el 30 de abril, ese día que le dedicamos a los más pequeños de la casa y a los que de hecho, se podría decir que celebramos cada día del año. Aquí tenemos una colección de actividades gratuitas para hacer el Día del Niño (y de la Niña) y pasar un buen rato con los peques sin tener que gastar un peso, así que a divertirse se ha dicho.

Como cada 30 de abril, llega la hora de celebrar a los más pequeños./Imagen Unsplash

Los niños representan el futuro y su creatividad y su imaginación no tienen límites. Sólo hace falta alentarlos y darles el impulso que necesitan para desenvolverse en las actividades que más les gustan. Ya sea con la visita a un museo, algún concierto, el cine, una obra de teatro o cualquier actividad cultural, ellos serán felices al conocer el mundo que los rodea.

El Día del Niño se celebra cada 30 de abril desde 1924./Imagen Getty

El Día del Niño comenzó a celebrarse en 1916, en Tantoyuca, Veracruz el día 8 de mayo, pero en 1924, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se estableció el 30 de abril como la fecha oficial, cuando México aceptó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Nuestro país tiene ya más de 100 años con una celebración oficial dedicada a nuestra gente pequeña.

Actividades gratuitas para hacer el Día del Niño en la CDMX

Para esta fecha especial, la Ciudad de México ofrece divertidas actividades culturales dedicadas a los niños y niñas con las que de seguro nos vamos a sentir más unidos a ellos. Dejémonos llevar y celebremos con los pequeños regresando un poco a nuestra infancia este 30 de abril.

Nuestras niñas y niños representan el futuro./Imagen Unsplash

Conciertos de Disney en el Palacio Postal

Seguramente nuestros niños y niñas han visto la mayoría de las películas de Disney. En esta ocasión, el Palacio Postal de la CDMX, ubicado en Tacuba 1 en el Centro Histórico, ofrecerá una gala de conciertos con la música de las películas más emblemáticas de la casa de Mickey Mouse. Con motivo de la celebración de los pequeños habrá conciertos gratuitos en dos fechas diferentes.

Habrá conciertos de Disney en el Palacio Postal./Imagen Palacio_Postal Facebook

El primero, llamado De ellos aprendí… canciones de magia, será el domingo 27 de abril al as 13:00 horas y estará a cargo de la solista Mariana Rodríguez. Y para el miércoles 30 de abril a las 18:00 horas, tendremos El legado de Disney, presentado por el colectivo AcercArte, conocido por sus presentaciones de ópera. El Palacio Postal también le dedica algunos festejos a los pequeños en fechas como Navidad y el Día de Reyes.

Actividades en la UNAM

Sabemos que nuestra máxima casa de estudios también le dedica actividades especiales a los pequeños en su día. Desde talleres, obras de teatro, danza, actividades lúdicas y hasta un espacio especial en su tradicional Fiesta del Libro y de la Rosa. Aquí puedes consultar la cartelera del mes de abril dedicada al público infantil.

Los festejos de la UNAM tendrán sedes como el Colegio de San Ildefonso./Imagen gob.mx

A lo largo del mes habrá talleres culturales, exposiciones y presentaciones artísticas en diferentes sedes de la UNAM como el Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural Universitario y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. La gran mayoría de estos eventos son gratuitos. La cultura también debe estar al alcance de nuestros pequeños y pequeñas.

Centro Nacional de las Artes (CENART)

Asimismo, y como ya es costumbre, el Centro Nacional de las Artes, ubicado en Río Churubusco 79, tiene una programación llena de sorpresas para los niños y niñas. Entre sus muchas actividades, se presentará la Fiesta de colores y sonidos, una serie de distintos talleres gratuitos que se realizarán en el Pabellón Circense del CENART y que empezarán el sábado 12 de abril con Malabarismo y colores a las 12:00 horas y Parkour, niñes y territorio a las 13:00.

La fiesta en el CENART cada año ya es costumbre./Imagen Centro Nacional de las Artes México Facebook

Para seguir con los talleres, el sábado 26 tendremos Introducción del Cómic para jóvenes (dedicado a niños más grandes) de 10:00 a 14:00 horas y Poetiras y recortes a las 16:00 horas. El domingo 27 estarán La ciudad y los niñes: taller de Arquitectura infantil a las 15:00 horas y ¡Hagamos canciones para el medio ambiente! a las 17:00 horas. La diversión está garantizada para todos y la entrada es libre.

Talleres y conciertos gratuitos en el CENART./Imagen Centro Nacional de las Artes México Facebook

Y si de música se trata, la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl (OSIN) presentará el recital gratuito Mil conciertos, mil emociones en el auditorio Blas Galindo, el sábado 26 a las 13:30, con el que se celebra el concierto número mil de esta orquesta de música tradicional.

Complejo Cultural Los Pinos

Mientras tanto, el Complejo Cultural Los Pinos, en conjunto con el Pabellón de Cultura Comunitaria, el CENART y el Centro Cultural Helénico, presentará una programación especial para celebrar a los peques. Juguemos en el bosque. Arte para infancias es un conjunto de jornadas artísticas gratuitas dirigidas especialmente para niños y niñas de 0 a 12 años.

Un acercamiento al mundo del arte en Los Pinos./Imagen Centro Cultural Los Pinos Facebook

Las actividades se llevarán a cabo del 10 al 30 de abril y aquí se puede consultar la cartelera. Habrá cuentacuentos, talleres, bailes y muchos eventos más para dejar volar la imaginación de los más pequeños.

Zócalo de la CDMX

En esta ocasión, la explanada del Zócalo capitalino se convertirá en una gran sala de proyección en la que se presentará Flow, la película de cine independiente que ganó el premio a la Mejor Película Animada en la pasada ceremonia de los premios Oscar. Flow cuenta las aventuras de un gato que se une a un grupo de otros animales en un barco después de una inundación.

“Flow” en el Zócalo capitalino./Imagen Cine Cultura Facebook

Esta tierna película sobre la amistad no lleva diálogos, pero es todo un espectáculo visual para los pequeños y para sus papás. La película comenzará a las 19:00 horas este próximo 30 de abril. La entrada es gratuita para todos, así que, si no la has visto, esta será una buena oportunidad para conocer la aventura de este grupo de animalitos.