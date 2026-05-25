Lo que necesitas saber: Parte de un disco debut "inusual" para su época, "Sugar" fue el primer sencillo en la historia de System of a Down.

En septiembre de 2001, días antes de los ataques del 9/11, una banda de origen armenio-estadounidense azotó al mundo con su potente sonido y discurso. Pero antes de despegar a nivel internacional con el tremendo Toxicity, System of a Down ya había dado muestras de lo que era capaz.

Fundada por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Dadjian y Andy Khachathurian (sustituido en 1997 por John Dolmayan), System of a Down lanzó en 1998 un disco debut cargado de crítica política y riffs con alta influencia de su cultura. Un álbum homónimo en el que la banda echó por delante sus raíces armenias y las atrocidades vividas por sus antepasados, así como las que veían en su presente.

System of a Down, 1998 / Foto: facebook.com/systemofadown (William Hammes)

El genocido armenio, la siempre presente amenaza nuclear, racismo, discriminación, críticas contra el capitalismo y la tecnología apabullante: estar siempre bajo la mira sólo por el hecho de ser distinto. Todo eso condensó System of a Down en temas como “Spiders”, “War?”, “Soil” y “Sugar”, una de sus canciones más celebradas… la primera que muchos escucharon de la banda. Su carta de presentación.

“Es nuestra mejor canción en la historia”

El bajista Shavo Dadjian se adjudica la mayoría de la autoría de este temazo. Dice que partió del fragmento de una canción previamente escrita para una banda que tuvo antes de System of a Down (Soil)… y ya, como ocurre con las grandes canciones, simplemente tuvo que tocar algunas cosas para tenerla lista en un par de días.

“Recuerdo que les gustó muchísimo, incluso me acuerdo que Daron dijo de la nada ‘Sugar!!!’ en el mismo tonito de cómo empieza la canción, y decidimos dejarlo en la grabación, y el nombre se le quedó”, recuerda el músico en entrevista concedida a sopitas.com al celebrarse los 20 años del disco debut de la banda.

Shavo Dadjian explica que “Sugar” es una canción que habla sobre política… pero también de sexo y, en general de la vida. “De esas cosas pequeñas que nos pasan día a día, Es nuestra mejor canción en la historia”.

“Sugar”, parte de un disco que rompió barreras

La explicación del bajista de System parecería un poco ambigua, pero en realidad “Sugar” es eso: señalar a todo un sistema y responsabilizarlo de una decadencia que no se puede detener y que, burdamente, se trata de ocultar por mecanismos que solitos colapsan.

“¡Yo les cuento lo que ellos quieren que ustedes sepan, y ustedes lo consideran como la verdad! ¡Nadie está abriendo sus ojos!”, advierte Eric Alost, un periodista ficticio que aparece al inicio del video promocional de “Sugar”. Él, incapaz de sostener la mentira, acepta lo evidente.

“¡Nadie está abriendo los ojos! ¡Nuestra economía global está destruyendo el mundo donde vivimos y sus recursos naturales! ¿Y son felices? ¡Por favor! ¡Trabajo para el sistema!”, dice el personaje cuyo nombre pronunciado revela el origen de la destrucción: Eric Alost = America Lost.

System of a Down, 1998 / Foto: facebook.com/systemofadown (Bob Berg)

Pese al alto contenido político y a lo “peculiar” de la música (sí, heavy metal… pero con tintes alejados del común occidental. “Era algo inusual”, describió el productor Rick Rubin), “Sugar” y, en general, el disco debut de System of a Down, fue acogido por la radio y la TV, generando un aceptable éxito comercial… y más que eso.

“Creo que está rompiendo barreras, lo cual es positivo. Permite que se escuche música que quizás no habría sido escuchada por mucha gente. Y eso también impulsará a la próxima generación”, comentó en su momento el baterista de la banda, John Dolmayan.

“Sugar” resultó ser una potente carta de presentación con un resultado opuesto al esperado (al menos, por parte de ejecutivos). No hubo rechazo: fue el pequeño empujón para System of a Down saliera del underground. Luego vendría Toxicity y el resto es historia.