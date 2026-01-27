Imagínate esto: estás esperando a que empiece el concierto de tu artista favorito, platicando con tus amigos, checando el cel, lo normal. Y de repente empiezas a notar algo raro. Hay personas en las gradas creando un mensaje y los carteles electrónicos hacen otro:
“Reservado para Juan” y ¿Alguien sabe quién es Juan?” Sin explicación. Solo esas preguntas flotando en el aire.
Todos nos volteamos a ver confundidos con cara de “¿de qué me perdí?” La gente empezó a voltear a todos lados, todos buscando a Juan, pero nadie respondía.
La confusión se convirtió en genuina curiosidad: ¿quién es Juan? ¿Por qué lo están buscando? ¿Qué tiene que nosotros no tenemos? Las teorías empezaron a volar: ¿Amigo de alguien de la banda? ¿Invitado especial? ¿Alguien importante que deberíamos conocer?
La respuesta corta: nadie tenía idea. El concierto arrancó y la banda hizo lo suyo, pero entre canción y canción la pregunta seguía ahí: ¿quién es Juan?
No es la primera vez que buscan a Juan ¿En serio nadie sabe quién es?
Plot twist: esto no fue algo random, resulta que en los últimos días, han estado preguntando por Juan en diferentes eventos y lugares de la ciudad, y siempre que lo buscan nos deja la sensación de ¿Quién es esta persona y por qué tiene este poder?
La fórmula se repite: alguien pregunta quién es Juan, nadie sabe, todos siguen con la duda. Pero que lo busquen justo antes de un concierto ya es otro nivel. Porque una cosa es ver el nombre por ahí y otra muy distinta es encontrarte con carteles buscándolo cuando vas llegando a un evento.
Si tú también te quedaste picado con la historia y quieres seguir las pistas, hay gente documentando cada aparición de Juan. Puedes checar todo aquí.
Mientras tanto, la pregunta sigue en el aire: ¿Quién es Juan? Y lo más importante: ¿Cómo le hace para tener este poder? Si lo descubres, avísanos.