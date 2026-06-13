Curiosidades del Mundial presenta: Breve historia de “La Verde”

Lo que necesitas saber: La camiseta de la Selección Mexicana de Fútbol tiene una larga historia, aunque en un principio no llevaba su característico color verde. Aquí tenemos los detalles.

La camiseta verde de la Selección Mexicana apareció oficialmente en el Mundial de Suecia 1958, desde entonces se convirtió en el símbolo máximo de la identidad nacional para los torneos locales y alrededor del mundo, y aunque creamos que es así, este uniforme no siempre fue el mismo. Aquí un recorrido por su historia y evolución, pasando por sus diseños más sublimes y su gran importancia para la afición.

“La Verde” ha evolucionado con el tiempo./Imagen La Pelota Azteca Facebook

Como los uniformes de otros equipos del mundo, los colores y motivos del de la selección nacional se basan en la bandera, aunque el primer equipo mexicano que jugó su primer partido en 1923, contra la selección de Guatemala, llevaba playeras de tonos rojizos en honor a España. El jersey verde llegó a partir de 1956 y desde entonces le dio una identidad única, tanto a los jugadores como a los aficionados.

La camiseta actual implementa la tecnología y lleva gráficos del Calendario Azteca./Imagen La Deportiva FC Facebook

Los uniformes de la selección se han ido adaptando al paso del tiempo, cada vez son más detallados y llamativos. La Verde ha hecho historia con el equipo tricolor, algunos de sus diseños se convirtieron en nuestros favoritos y otros han creado polémicas. Aun así, “nos ponemos la Verde” para darle apoyo incondicional a nuestros jugadores.

Los inicios de la camiseta de la Selección Nacional

Entre las décadas de 1920 y 1930 las playeras del equipo mexicano de fútbol tenían un color rojizo, en un tono guinda o granate, con short y calcetas negras o azul marino en homenaje a la selección ibérica. Con este uniforme se jugó en nuestro primer Mundial, en Uruguay 1930.

Nuestro equipo en 1948./Imagen Uniformes Selección Mexicana Facebook

Para los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 usaron camisetas de color verde botella cuando se enfrentaron al equipo de España, que iba de color rojo. El uniforme tricolor con los colores de la bandera y la camiseta verde se hizo oficial hasta 1956, cuando México fue sede del Segundo Campeonato Panamericano de Fútbol. El Mundial de Suecia 1958 fue el primero en el que “el Tri” usó el verde en sus playeras. Desde entonces, se quedó como parte de nuestra identidad.

Los primeros jerseys de la Selección Nacional./Imagen Diario La CALLE Facebook

Esa camiseta era completamente lisa y tenía el cuello en “V” de color blanco. El escudo nacional tenía una forma triangular, incorporaba el verde, blanco y rojo y decía “México” en letras mayúsculas. Para el Mundial de Chile 1962, el diseño cambió con pequeños detalles blancos en el cuello y las mangas, entonces la selección obtuvo su primer triunfo en una Copa Mundial ante la selección de Checoslovaquia, con un marcador 3-1.

Los sesentas, setentas y ochentas

Para el Mundial de Inglaterra 1966 las playeras tenían mangas largas por el clima fresco de Europa y eran de un tono verde más oscuro y sobrio. Cuando fuimos anfitriones por primera vez en 1970, la camiseta llevaba detalles tricolores en las mangas y el cuello en “V”, short blanco y calcetas verdes. La marca deportiva Sears se encargó de la confección de los uniformes.

Nuestro equipo en 1980./Imagen Pelota Azteca Facebook

Nuestro equipo no clasificó para el Mundial de Alemania Federal en 1974. Para Argentina 1978 la marca Levi’s fue la encargada de hacer los uniformes para los jugadores. Entonces, la camiseta regresó a las mangas largas, que llevaban líneas tricolores a lo largo de los brazos. Con esta camiseta, Hugo Sánchez debutó en las copas mundiales.

La Verde evolucionó con la moda y el paso del tiempo./Imagen Pablo Larios Iwasaki Facebook

En 1986, cuando fuimos sede de la copa por segunda ocasión, la Verde era completamente lisa, con mangas cortas y tenía un cuello blanco con solapa y el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol al frente. Era de un tejido tipo malla y de corte ajustado, según la moda de la época. En los brazos llevaba las tres líneas típicas de la marca Adidas.

Los noventas

La selección tampoco jugó en la Copa Mundial de Italia 90 por la polémica del caso de los “cachirules”, pero para la de Estados Unidos 94, la camiseta llevaba detalles geométricos en distintos tonos, cuello blanco con solapa estilo polo, líneas rojas sobre los hombros, shorts blancos y calcetas rojas. La marca Umbro fabricó estos uniformes, que contrastaban con el traje de portero de Jorge Campos de colores intensos y folclóricos.

“El Matador” con el Calendario Azteca en la camiseta./Imagen LNFNetwork Instagram

El uniforme usado para Francia 98 es uno de los favoritos de la afición por su gran Calendario Azteca dibujado al frente. El jersey llevaba cuello con solapa y la marca ABA Sport se encargó de fabricarlos. Entre los jugadores más emblemáticos de ese Mundial tuvimos a Luis Hernández “El Matador”, Cuauhtémoc Blanco y Claudio Suárez “El Emperador”, que llevaron la Piedra de Sol con orgullo.

El nuevo milenio

Con la vuelta de nuestro equipo a la copa de Alemania 2006, la camiseta se caracterizó por una gran franja blanca en “V” sobre el pecho, líneas rojas en el cuello y las mangas y el escudo de la FMF y el de Nike en el pecho. Para Sudáfrica 2010 la Verde tuvo un cambio polémico, el uniforme oficial cambió al negro como color principal con algunos detalles verdes y rojos, muchos aficionados estuvieron inconformes.

Los rayos de esta camiseta se inspiraron en las máscaras de los luchadores./Imagen InnovaSport Instagram

La playera para Brasil 2014 era de un verde más intenso, llevaba un diseño de rayos blancos y rojos en zig-zag, el escudo de la FMF al centro del pecho y las rayas de Adidas en las mangas. Según esta marca, encargada de la producción, el diseño se inspiró en las máscaras de los luchadores. La playera para Rusia 2018 fue más moderna, ajustada y con franjas diagonales en un verde más claro en los costados.

Los mundiales más recientes

En la Copa Mundial de Qatar 2022, el diseño de la Verde jugó con diferentes tonos y llevó un gráfico inspirado por el plumaje de Quetzalcóatl, cuello redondo y las tres líneas rojas de Adidas en los hombros, así como el nuevo escudo de la Federación Mexicana de Fútbol y el número de los jugadores al frente.

La nueva camiseta también lleva un diseño inspirado en la Piedra de Sol./Imagen Selección Nacional de México Facebook

Este 2026, el jersey se vuelve a inspirar en la Piedra de Sol, lleva franjas blancas y rojas en las mangas y en el cuello en “V” y la frase “Somos México” en la nuca, así como los logos de la FMF y de Adidas en el pecho. Implementa tecnología de termosellado con zonas de ventilación avanzadas. Esperamos que esta nueva “Verde” nos traiga suerte en el torneo.

Y no podemos dejar de mencionar la variedad de colores que han llevado las camisetas de visitante de nuestro equipo, que van desde el blanco, el negro, el guinda y el azul marino, hasta tonos más llamativos como el rosa mexicano o el verde limón, que nos recordaron el folclor de nuestro país.