Lo que necesitas saber: Su popularidad creció rápidamente cuando acertó una de sus primeras predicciones al señalar una victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural.

En cada Mundial siempre aparece algún personaje inesperado que se roba parte de los reflectores y un ejemplo muy claro fue el famoso Pulpo Paul que en 2010 se volvió sensación.

Y es que en plena Copa del Mundo 2026, parecía que habíamos encontrado a nuestro nuevo vidente un ajolotito llamado Paco que supuestamente predecía los resultados de los partidos. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado, pues todo apunta a que nunca existió.

Durante los días previos al arranque del Mundial comenzaron a viralizarse diversos videos donde un ajolote aparecía dentro de una pecera eligiendo entre las banderas de distintas selecciones para pronosticar quién ganaría cada encuentro.

Su popularidad creció rápidamente cuando acertó una de sus primeras predicciones al señalar una victoria de México sobre Sudáfrica en el partido inaugural.

Las publicaciones acumularon miles de reproducciones y comentarios, mientras usuarios en redes sociales comenzaron a compararlo con el legendario Pulpo Paul, que ganó fama internacional durante el Mundial de Sudáfrica gracias a sus acertados pronósticos.

Pero conforme Paco se hacía más popular, también comenzaron a surgir dudas sobre su autenticidad.

De acuerdo con una verificación realizada por El Sabueso, de Grupo Animal, los videos del supuesto ajolote fueron creados mediante inteligencia artificial.

La investigación rastreó el origen del contenido hasta la cuenta @PajaritoTimes, donde incluso se indica que las imágenes fueron generadas utilizando Grok Imagine, una herramienta de creación de contenido impulsada por IA.

Además, herramientas especializadas para detectar contenido generado artificialmente identificaron los videos como material creado por inteligencia artificial.

A esto se sumaron observaciones de expertos y usuarios que señalaron inconsistencias en la apariencia del ajolote y en algunos elementos presentes dentro de la pecera.

Aunque la revelación rompió la ilusión de quienes ya habían adoptado a Paco como la nueva mascota mundialista, el caso también refleja la rapidez con la que los contenidos creados con inteligencia artificial pueden viralizarse y ser percibidos como reales.

Aunque Paco terminó siendo producto de la inteligencia artificial, eso no evitó que se convirtiera en uno de los personajes más comentados del arranque mundialista. Porque si algo nos ha enseñado 2026 es que ya no sabemos qué avanza más rápido, la IA o las ganas de ajolotizar cualquier cosa.