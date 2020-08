Vuelve a usar la imaginación: ¡‘Cositas’ ya hizo su debut en Tiktok!

Mientras Donald Trump anda necio con que TikTok es una amenaza para la seguridad de su país, en México estamos muy felices con esta aplicación, especialmente porque nuestra espalda y rodillas vibraron un poquito al enterarnos de que Cositas, sí, ¡Cositas ya hizo su debut en TikTok!

¡Cositas llegó a TikTok! Chabelo y ella consumen lo mismo para no envejecer… no tengo pruebas pero tampoco dudas. pic.twitter.com/emAf0I9ZZz — Borrachito🥃 (@B0RRACHIT0) August 14, 2020

Si todavía no andabas en esta vida por allá de los 90, déjanos platicarte. El Espacio de Cositas fue un programa estelarizado por Alma Gómez, que se transmitía en Canal 5, donde enseñaban a los niños a realizar todo tipo de manualidades con ayuda de materiales simples y mucha imaginación. Y fue muy querido por el publico infantil porque la neta sí era muy entretenido ver sus creaciones y hacerlas en casa (o al menos intentarlo).

De la televisión a Youtube… y luego a TikTok

Cositas estuvo muchos años retirada de las pantallas, pero como ella sabe muy bien que sigue en nuestro corazones, decidió volver como youtuber el año pasado. Sin embargo, para mantenerse (aún más tiempo) en el gusto del publico, es necesario adaptarse constantemente a las nuevas tendencias… y TikTok es lo de hoy.

Es por eso que Cositas no podía quedarse fuera de esta app, y recientemente subió sus primeros videos. “¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Permítanme presentarme para aquellos que no me conocen… mi nombre es Cositas y ¡me encanta usar la imaginación!”, dice con si inconfundible estilo en el video donde anunció su llegada a TikTok.

Luego del video donde se presenta, Cositas subió otro para agradecer el apoyo de los muchos jóvenes y adultos que recordaron su niñez con sólo verla de nuevo en una pantalla. Porque sí, la verdad es que a todos los de esa generación nos trajo muchos recuerdos, y la felicidad que nos generó no se puede esconder.

Si vas ahora mismo a su cuenta de TikTok, soycositas, notarás que ya tiene más de 124 mil seguidores y segurito que esa cifra va aumentar día con día. Así que sí, el 2020 nos trajó al menos una buena noticia en medio de todo el dolor que nos ha causado.