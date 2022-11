Oymayakon es una pequeña comunidad, de apenas 900 habitantes, que se encuentra al este de Siberia. A pesar de su tamaño, se ha hecho famoso por ser el pueblo más frío del planeta, ya que en invierno el termómetro se mantiene por debajo de los -50 grados.

fotogtrafía: Wikipedia

La vida aquí es tan gélida, que este extraño sitio tiene el récord mundial de haber alcanzado la temperatura más baja registrada, -71 grados. Esto es difícil de imaginar, sobre todo para los mexicanos que nos estremecemos cuando abrimos el congelador que está apenas a -10.

Y aunque durante meses el sol es inexistente y los caminos están llenos de bruma, lo que hace único a Oymayakon es la calidez y la cultura tan particular que tiene su gente. Aquí todos tienen derecho a tomar vodka desde la mañana y se meten al agua helada para despertar los poros.

Fotografía: Usplash

Los pobladores originarios de esta región tienen mucho que enséñanos y sólo por eso vale la pena relatar la forma en la que atraviesan su existencia. Estos humanos de ojos rasgados nos dan una lección acerca de cómo sobrevivir aunque todo esté en tu contra.

¿Es posible vivir debajo de tanta nieve?

¿Cómo llegar a Oymayakon?

El pueblito está ubicado literalmente en medio de la nada. Para llegar, primero volar a Moscú (que queda aproximadamente a 20 horas de la CDMX) y después a la lejana República de Sajá que se ubica muy cerca del famoso mar Glaciar Ártico.

Nada más se pone un pie en esta República, en la que todavía hay bustos de Stalin, la garganta se seca y los pequeños pelitos de nariz se congelan. En Sajá las temperaturas están a -40, bastante caluroso en lo que a Siberia se refiere.

Casi inmediatamente hay que subirse a una camioneta con calefacción que será la responsable de llevarnos a Oymayakon, que aunque parezca imposible todavía se encuentra a 12 horas de distancia.

Fotografia: Filckr

Para llegar hay que atravesar una multitud de caminos que no tienen nada más que nieve. De tanto en tanto aparece en la carretera alguna criatura del invierno, lobos u ovejas con cuernos redondos. Si tenemos suerte a lo lejos podemos ver una de las pocas tribus nómadas que todavía existen.

Bienvenidos a Oymayakon

La primera tradición que aprenden los viajeros al llegar es que para que la naturaleza los proteja hay que alimentarla. Entonces cada personas que llega avienta al bosque congelado un pedazo de comida y un pequeño trago de Vodka.

Tras la bienvenida, los pobladores informan a los turistas las razones por las que Oymayakon es tan frío. De acuerdo a ellos, y a un buen número de especialistas, el clima extremo se debe a que el pueblo está ubicado entre dos cadenas montañosas que guardan en su interior el invierno de Siberia.

Fotografía: Wikipedia

EL pueblo no cuenta con hoteles, así que hay que quedarse en alguna de las casas de sus habitantes. Pequeñas chozas de madera, con patas para que no se congelen, que cuentan con calefacción, pero no con tuberías porque en estos climas el agua se congela y no sirven los métodos tradicionales.

La vida cotidiana en Oymayakon

Por su parte, la comida típica está llena de calor y proteínas. Pescado crudo, sopa de carne, pastas, empanadas rellenas de pato hervido y también un poco de sangre hirviente de los animales, al más puro estilo de los esquimales.

Las casas no necesitan congeladores, es usual ver los pedazos carne colgados en las ventanas. Asimismo, la leche que llega a sus puertas está congelada.

Los motores de los coches no pueden apagarse, por lo que hay que mantenerlos prendidos toda la noche y los niños no pueden ir a escuela si las temperaturas están debajo de los -55 grados.

Fotografía: Filckr

Para hacer no hay mucho. Está la posibilidad de asistir a sus reuniones culturales donde las mujeres bailan y también de ir a recorrer los grandes espacios al aire libre para disfrutar de los paisajes blancos, loas ramas de los árboles vacías y filosas. Los más valientes pueden meterse sin ropa al río congelado para descubrir la verdadera suavidad de la piel y los más