El INAH presumió la restauración a una escultura en Puebla y los memes no perdonaron

Es que ni con el Ecce Homo se atrevieron tanto, me cae… El pasado lunes 24 de octubre y a través de su cuenta de Facebook, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) publicó muy orgulloso la restauración que su equipo le hizo a una escultura en el estado de Puebla.

Resulta que un equipo de expertos del INAH le dio una manita de gato a la escultura de Santiago Apóstol perteneciente a la comunidad de Izúcar de Matamoros, Puebla, capilla a la cual regresó luego de que hace 5 años se hiciera pedazos.

Foto: INAH

El INAH restauró una escultura de Santiago Apóstol en Puebla

En un comunicado el INAH detalló que la Secretaría de Cultura del Gobierno de México hizo entrega del santo patrono a la comunidad luego de la “restauración por parte de un equipo de especialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural (CNCPC)”.

La cosa acá es que las imágenes del Santiaguito restaurado no pasaron desapercibidas gracias a que al verlas uno pone en duda la labor de los restauradores en cuestión, pues dejaron a la imagen en cuestión un poco…. ¿diferente?

Pero miren, cada quien, mejor les dejamos las imágenes en cuestión para que las vean y digan qué les parecen:

Foto: INAH

Foto: INAH

Y pues por las imágenes se imaginarán cómo se dejó venir la memiza en los comentarios

Como lo comentamos al principio –y porque no podríamos esperar menos de ustedes–, las imágenes en cuestión no sólo llevaron al INAH a borrar la imagen de cuerpo completo de Santiago Apóstol y cambiarla por la del close-up de la cara (lo cual no sabemos si fue buena idea).

También, la publicación de la dependencia recibió miles de memes y comentarios graciosos, las cuales dejaremos a continuación para que las lean/juzguen ustedes mismos y debatan si realmente se parece a Freddie Mercury como algunos aseguraron: