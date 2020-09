Rechazan oferta de Microsoft por TikTok; la app quedaría prohibida el 20 de septiembre

Donald Trump lleva ya un buen rato peleado con TikTok supuestamente porque la app es utilizada por el gobierno de China para espiarlos. Tanto es su conflicto con la aplicación donde todo mundo hace bailes, bromas y otras cosas, que el pasado 6 de agosto firmó finalmente una orden ejecutiva para prohibirla en EE.UU. a partir del 20 de septiembre, a menos que fuera comprada por una compañía estadounidense.

Todo lo anterior seguro ya lo sabías, lo importante acá es que estamos a una semana de que esa fecha llegue y nada ha cambiado. ByteDance, propietaria china de la famosa aplicación, todavía no vende TikTok a pesar de que varios gigantes de la tecnología, como Microsoft y Oracle, alzaron la mano para adquirirla.

ByteDance ya rechazó la oferta de Microsoft por TikTok

De hecho, la noche de este domingo se dio a conocer que ByteDance ya rechazó formalmente la oferta realizada por Microsoft —en conjunto con Walmart—, lo que dejaría a Oracle como la candidata más importante para convertirse en la nueva propietaria de TikTok ante las amenazas de Donald Trump.

De acuerdo con el Wall Street Journal, Microsoft confirmó que la compañía china les informó que no les venderá la app a pesar de que sólo falta una semana para que se cumpla el plazo establecido por el presidente norteamericano: “ByteDance nos hizo saber hoy que no venderían las operaciones de TikTok en EE. UU. a Microsoft. Estábamos seguros de que nuestra propuesta hubiera sido buena para los usuarios de TikTok, al tiempo que protegería los intereses de seguridad nacional”.

Oracle tendría el camino libre

Lo anterior dejaría la puerta abierta para que Oracle se convierta en la nueva propietaria de Tiktok, especialmente porque el tiempo se está terminando y de no concretarse la compra antes del 20 de septiembre, la famosa aplicación quedaría oficialmente prohibida en EE.UU.

Y es que aunque se manejó la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump extendiera el plazo para que ByteDance vendiera la aplicación, el mandatario estadounidense aseguró el pasado jueves que esto no sucederá. Así que todo indica que Oracle comprará TikTok, porque si no, los gringos ya no podrán deleitar al mundo con los bailes y challenges que tanto nos gustan.