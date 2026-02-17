En China —y la verdad es que en todo el mundo gracias a actividades e intercambios culturales entre este país y otros— se celebra el Año Nuevo Lunar. En el caso de 2026, por acá les contamos por qué es el año del caballo y de qué va.

O qué significa, un poco más allá de los presagios y las cuestiones astrológicas porque también hay mucha historia.

Foto: Pexels.

Año Nuevo Lunar

El Xin nian o Año Nuevo Chino se celebra en… China y también fuera de sus fronteras, por lo que les contábamos de los intercambios culturales, buena parte de ellos impulsados por las propias comunidades migrantes chinas.

Y su celebración, así como reconocimiento, se ha logrado preservar a través de los siglos.

Foto: Pexels.

Al Año Nuevo Chino lo conocemos también como Año Nuevo Lunar. ¿Por qué? Porque su calendario es lunisolar, al combinar ciclos solares con los lunares. Y porque se basa en el movimiento de traslación de la Tierra.

De hecho, vale la pena observar que el primer día de cada mes coincide justo con la Luna Nueva.

Festival de la primavera

El Año Nuevo Lunar también es conocido como Festival de la Primavera (Chun jie)… ¿en invierno?

Sí, porque digamos que marca el final del invierno y el inicio de la primavera —en el calendario occidental estaríamos hablando del 21 de marzo.

Foto: Pexels.

Además de que el Año Nuevo Lunar se celebra en la segunda Luna Nueva, después del solsticio de invierno del 21 de diciembre, por lo que cada Xin nian cae en una fecha distinta a la del calendario gregoriano. Si se han fijado, la celebración cae entre el 21 de enero y el 20 de febrero.

Origen del Año Nuevo Chino

Hay distintos mitos y leyendas para explicar el Año Nuevo Chino, además de que la fecha exacta de su celebración es un tanto desconocida.

El Año Nuevo Lunar data de poco más de 3 mil años atrás. Hay investigaciones que señalan que la celebración se originó con la dinastía Shang (1600-1046 A).

2026: año del Caballo

El 17 de febrero, de acuerdo con el calendario tradicional chino, inicia un nuevo año marcado por el caballo.

(Cada ciclo o año, por cierto, está relacionado con 12 animales que integran el zodiaco chino. Aquí pueden leer más sobre el zodiaco de este país).

2025 fue el año de la serpiente y 2026 será del caballo de fuego, algunos así le llaman.

Lo cierto es que se trata del caballo-dragón porque tiene una cabeza y garras de esta criatura.

Y es considerado un espíritu de vigoroso, del río amarillo que representa la esencia de la comunidad china.

¿Ustedes planean celebrar el Año Nuevo Lunar Chino? Acá les dejamos una nota con las actividades en CDMX, que iniciaron poco antes del 17 de febrero.