El Año Nuevo Chino llega a la CDMX. Estas serán las celebraciones

Lo que necesitas saber: Se acerca la llegada del Año Nuevo Chino y en la CDMX ya hay preparadas algunas actividades interesantes para darle la bienvenida.

El próximo 17 de febrero el mundo celebrará una vuelta más al sol según el calendario chino y este año le tocará al Caballo del horóscopo de esta cultura. Para darle la bienvenida, como ya es costumbre, la CDMX organiza una serie de eventos y actividades que van desde desfiles con dragones y leones hasta festivales de comida y concursos de disfraces.

Llega la fiesta tan esperada./Imagen Centro Nacional de las Artes México Facebook

Este horóscopo oriental se basa principalmente en el calendario lunar y en él tenemos doce animales diferentes que representan los signos y cada uno de ellos domina durante todo un año. Además, cada animal recibe la influencia de uno de los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal o agua) que definen el temperamento, la personalidad y la fortuna de cada signo.

Este año le toca al Caballo de fuego./Imagen Festival Cultural del Año Nuevo Chino MX Facebook

Los elementos y sus diferentes propiedades cambian cada 12 años y este 2026 la energía dominante le corresponderá al caballo de fuego, que representa una energía intensa, caracterizada por la independencia, la pasión y la necesidad de libertad y cambio. Aunque nosotros tenemos un calendario diferente, también celebramos la llegada del año de este legendario país oriental.

La bienvenida al Caballo de fuego en la CDMX

Desde las celebraciones tradicionales del Barrio Chino del Centro Histórico, hasta el ahora ya acostumbrado festival del Centro Nacional de las Artes (Cenart), la capital mexicana se une a la llegada del nuevo ciclo de esta legendaria cultura oriental que nos trae su magia, sus colores, su danza, su música y su buena fortuna.

La llegada del año lunar chino también es motivo de fiesta./Imagen CultivArte MX Facebook

Estas son las celebraciones que no te debes perder si quieres recibir la energía positiva del año del Caballo de fuego. La cultura mexicana y la china son consideradas como hermanas gracias a sus profundas raíces históricas y a lazos que las unen y complementan desde hace siglos.

Fiesta en el Barrio Chino del Centro Histórico

La comunidad china se estableció en la calle de Dolores de la CDMX desde la década de 1930 y el Barrio Chino se consolidó en los años 60. En este lugar del Centro Histórico nunca pueden faltar las celebraciones para recibir al Año Nuevo. Como cada año, podemos esperar desfiles espectaculares, danzas y otras sorpresas.

Las celebraciones en el Barrio Chino durarán hasta el 5 de marzo./Imagen webcamsdemexico Facebook

La nochevieja china será el próximo lunes 16 de febrero y el año del Caballo de fuego comenzará el martes 17, pero el ciclo de fiestas y actividades en el Barrio Chino durará hasta el 5 de marzo. Los restaurantes de la calle de Dolores también estarán de fiesta y ofrecerán su excelente gastronomía y otras actividades por motivo de la gran celebración.

Todos estamos invitados a la celebración. El Barrio Chino está en la calle de Dolores, muy cerca del Palacio de Bellas Artes.

Desfile por las calles del Centro Histórico

Además de los festejos del Barrio Chino, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en Moneda 13, muy cerca del Zócalo, también se encarga de organizar otras actividades para recibir el Año Nuevo. Entre ellas, un magnífico desfile que partirá desde el museo y pasará por sus alrededores con leones y dragones. El evento es gratuito.

La cita para el desfile será a las 10:00 horas del 7 de febrero./Imagen CDMX Secreta Facebook

Este desfile se realizará el sábado 7 de febrero a partir de las 10:00 horas y más tarde habrá otras actividades como danzas, conferencias, talleres y demostraciones de artes marciales ofrecidas por el museo.

Este festival lo organiza el MNCM en conjunto con la Embajada China en México, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China de México. Por si fuera poco, el mismo día habrá un concurso de disfraces con la temática del Caballo de fuego y de diseño propio, que también se llevará a cabo en las instalaciones del museo.

Diseña tu disfraz y participa./Imagen Embajada de China en México Facebook

Esta es la octava edición del concurso y hay categorías para niños y adultos, así como individuales y colectivas (de 2 a 5 personas). Aquí puedes consultar la información y las reglas para inscribirte, la fecha límite para hacerlo es el 2 de febrero. Entre los primeros premios habrá smartphones y la inscripción es gratuita, limitada a 40 personas por cada categoría.

Festival del Año Nuevo Chino en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes también prepara su quinta celebración anual para recibir el año lunar chino con una gran asistencia y muchas actividades interesantes como presentaciones de teatro de sombras, Kung fu, pasarela de Hanfu (vestimentas tradicionales) música y gastronomía tradicional, entre otras.

El festival del Cenart es otro de los eventos más esperados./Imagen Festival Cultural del Año Nuevo Chino MX Facebook

Además, en conjunto con el festival al aire libre, en el Cenart habrá talleres, exposiciones y conferencias sobre la cultura china. Aunque el Año Nuevo Chino entra el 17 de febrero, la fecha de este evento será el próximo sábado 14 de febrero, coincidiendo con el día del amor y la amistad, de 11:00 a 18:00 horas y la entrada es gratuita para todos.

El Cenart está en Av. Río Churubusco 79, Colonia Country Club, muy cerca de la estación del metro General Anaya de la línea azul.