Adiós, vaquero: El video viral más visto en YouTube desaparecerá y te contamos por qué

No cabe duda de que YouTube, además de ser una plataforma para entretenernos con un montón de videos, se convirtió en un medio de comunicación para cualquiera que tenga una cámara y algo qué decir. Sin embargo, en un inicio era un espacio en el que todo el mundo compartía su día a día con clips un tanto cagados , divertidos, y dentro de la historia de esta plataforma, el primer video que se hizo viral fue Charlie bit my finger.

Si son de la vieja escuela seguramente recordarán este momentazo que tantas risas nos sacó, a pesar de ser un poquito cruel. En ese video, el bebé Charlie Davies-Carr mordió el dedo de su hermano Harry y sin saberlo, este par logró que su familia ganara alrededor de 300 mil libras en ingresos desde aquel entonces. Pero además de todo eso, el video se convirtió en todo un negocio que les deja millones en sus cuentas bancarias al año.

El video de ‘Charlie bit my finger’ desaparecerá de YouTube

Sin embargo, no todo es risas, diversión y miles de libras con Charlie bit my finger. Reconociendo la importancia y el valor que tiene este videazo en el internet de las cosas, los Davies-Carr dieron un paso mas allá en el negocio virtual ya que lo eliminarán de YouTube para siempre luego de 14 años de darle alegría a todo el mundo. ¿Por qué razón? Bueno, pues los dueños lo subastarán al mejor postor a través del formato NFT.

Esta no es la primera vez que venden en Non Fungible Tokens (por sus siglas en inglés) algún video o meme viral. Ya lo vimos con ‘Leave Britney Alone’, el TikTok de Nathan Apodaca (el tiktoker cholo), ‘Stoner Stanley’ y ‘Disaster Girl‘; es más, músicos como Kings of Leon o Mike Shinoda también le han entrado a esta tendencia, pero las cosas con este video en particular llegaron a un punto en el que las personas están tristes porque ya no estará en la plataforma.

La familia Davies-Carr subastará el video con una sorpresa

De acuerdo con algunos medios, en el sitio oficial de la familia Davies-Carr anunciaron que, desde el 23 de mayo el video de Charlie bit my finger se borrará de YouTube de forma definitiva. Esto después de subastarlo un día antes –el 22 de mayo– al mejor postor y quien de verdad tenga ganas de gastar sus NFT en este video que cambió la historia del internet, pues él o la ganadora pasará a ser el único propietario del video

Por si esto no fuera suficiente, la persona que lo gane en la rifa también demás tendrá la oportunidad de crear un nuevo video de parodia, con la participación especial de Harry y Charlie –quienes por cierto, ahora tienen 17 y 15 años respectivamente–. No cabe duda de que la tecnología nos está superando y antes de que desaparezca para siempre de nuestras vidas, riamos una vez más con el momentazo que nos regalaron estos hermanos hace 14 años.