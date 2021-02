¿Qué pasó? China presuntamente bloqueó a la aplicación Clubhouse

Sin duda, vivimos en una época donde las redes sociales son importantes para todo el mundo, sobre todo en medio de una pandemia como la que estamos enfrentando. Gracias a ellas nos conectamos con nuestros familiares o amigos y hasta nos sirven para estar al pendiente del trabajo, aunque a veces estas plataformas resultan ser un tanto incómodas para algunas personas, como el gobierno de China lo demostró con Clubhouse.

Esta es una aplicación que se lanzó en 2020, pero se hizo viral hace poco después de que Elon Musk apareciera en un chat. Se trata de una red privada donde puedes tener toda clase de conversaciones a través de audio, pero sin duda llamó la atención de muchas personas porque para entrar a ella tenías que recibir una invitación súper exclusiva, es por eso que resulta normal ver a famosos como Jared Leto, Ashton Kutcher, Oprah Winfrey y Drake platicando a gusto.

China prohibe a Clubhouse

Otra de sus características es que no hay censura en los chats que hay dentro de la app, permitiendo que los usuarios escuchen sobre toda clase de temas. Y es ahí donde al parecer, al gobierno de China no le encantó la idea de que cualquier estuviera hablando sobre cuestiones delicadas de la administración, es por eso que decidieron prohibir y bloquear a Clubhouse esperando que nadie se diera cuenta. Cosa que por supuesto, no pasó.

De acuerdo con Variety, varias personas reportaron no podían conectarse a la aplicación desde la noche del 7 de febrero; y por si esto no fuera suficiente, también se retiraron las invitaciones para unirse al servicio, que se vendían en la plataforma de comercio electrónico Taobao. Aún así, algunos usuarios dijeron que aún podían acceder a las salas de chat de la plataforma si utilizaban una red privada.

Pero como podrán imaginarlo, entrar a Clubhouse con una red privada es ilegal para la mayoría de los usuarios en China y para terminar de rematar, la app exclusiva de Apple en aquel país ya no está disponible en la App Store. Hasta el momento no se sabe si en algún punto podría regresar esta plataforma, aunque por ahí se filtraron las razones por las cuales tomaron esta decisión tan drástica.

¿De qué habló el pueblo chino en la app?

Según la misma fuente, en varias salas de chat de la aplicación hubo conversaciones directas entre personas de China, Taiwán y Hong Kong, que antes no tenían la oportunidad de comunicarse directamente en un formato sin censura. Y es ahí donde todos ellos aprovecharon la oportunidad única que tenían para platicar sin pelos en la lengua sobre temas que el gobierno chino consideró como sensibles.

Los chats de Clubhouse abarcaron desde debates políticos sobre la libertad y la democracia hasta la política del de dar prioridad al desarrollo económico. Además, también hablaron sobre los campos de concentración uigures, la represión de Tiananmen de 1989 y la ley de seguridad nacional de Hong Kong. Variety y otras fuentes mencionan que estas pláticas rebasaron el límite de 5 mil usuarios escuchando con atención.

Por si esto no fuera suficiente y para llamar aún más la atención, la aplicación también presentó a varias celebridades de la región para que presentaran charlas en directo. Sin duda, este es un golpe muy importante para las redes sociales en China, algo que no habíamos desde que TikTok dejó de funcionar en ese mismo país en julio del 2020, pero al menos por un corto tiempo las personas pudieron expresarse y hablar libremente sobre la política de su país.