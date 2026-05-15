Ciencia rara en México: el libro de José Gotés que mezcla divulgación, humor y rarezas mexicanas

Lo que necesitas saber: La idea de escribir 'Ciencia rara en México' surgió luego de que José Gotés se diera cuenta que ya tenía suficientes guiones de sus videos y que con eso podría armar un libro.

¿Sabías que en Sinaloa existe el bobo de patas azules o que la historia detrás del Tepozteco comenzó por una borrachera? Súmale a eso el caparazón que detuvo la ovulación y el hecho de que, probablemente sin darte cuenta, caminas sobre restos de animales en las estaciones del Metro de la CDMX.

Pues todo este tipo de datos y muchísimos más nos contó José Gotés en su libro llamado ‘Ciencia rara en México’.

Un libro que abarca todos los estados de la República Mexicana y que, con un toque de humor, nos enseña un México un poco “raro” en su biodiversidad y herencia cultural.

Entrevistamos a José Gotés y nos contó más sobre el origen de Ciencia rara en México, el mensaje que busca transmitir con este proyecto y la razón por la que decidió hablar de ciencia de una manera mucho más cercana, divertida y sin tantos tecnicismos.

Además, también nos compartió cómo nació su interés por la ciencia y por qué está convencido de que puede encontrarse prácticamente en todos lados.

Foto: Cortesía | Grupo Planeta

¿Quién es José Gotés?

Nacido en la Ciudad de México, José Gotés es una persona dedicada a la comunicación de la ciencia y es uno de los 50 Changemakers de TikTok, un programa internacional que reconoce a creadores con impacto en sustentabilidad, igualdad de género y justicia social.

José Gotés creció en una familia donde la ciencia y el arte siempre estuvieron presentes: su mamá es actuaria, su abuelo fue ingeniero y, al mismo tiempo, también tuvo una fuerte influencia del lado artístico, algo que terminó reflejándose en el estilo con el que hoy cuenta historias sobre ciencia.

El interés de José Gotés por la biología nació desde niño. Mientras veía a su abuelo arreglar televisiones o licuadoras, él se hacía otra clase de preguntas: no solo quería saber cómo funcionaban los aparatos, sino también las jacarandas, los insectos y todo lo que tuviera vida.

Esa curiosidad lo llevó a estudiar Biología y por un tiempo creyó que terminaría trabajando en un laboratorio.

Sin embargo, descubrió que disfrutaba más contar la ciencia que investigarla. Así fue como dio el salto a Comunicación de la Ciencia y, poco después, encontró en TikTok el espacio ideal para hablar de todos esos temas que le apasionaban.

Foto: Cortesía | Grupo Planeta

¿Cómo surgió la idea de hacer ‘Ciencia rara en México’?

A José Gotés siempre le obsesionaron los artículos, las enciclopedias y los libros. Desde niño veía esos objetos casi como portales a otros mundos y soñaba con algún día sostener uno con su nombre en la portada.

La idea terminó tomando forma en 2023, cuando se dio cuenta de que ya tenía acumulados decenas de guiones de videos que había publicado en internet. Entre datos curiosos, especies extrañas y ciencia mexicana poco conocida, entendió que ahí había material suficiente para convertirlo en un libro. Entonces empezó a tocar puertas de editoriales hasta llegar a Grupo Planeta.

Fue durante ese proceso cuando descubrió que todos sus textos compartían algo en común: en el fondo, cada historia hablaba de México. Al principio, la idea parecía enfocarse únicamente en la “ciencia rara” de los animales del país, pero poco a poco el proyecto se convirtió en algo mucho más grande.

“Gracias a este libro -aunque ya lo era- ahora aun más soy un mexicano orgulloso de mi país”, compartió José Gotés durante la entrevista.

El resultado terminó siendo una especie de recorrido por todo México: un viaje que va del norte al sureste y que demuestra que el país es muchísimo más que la CDMX o el Valle de México. Porque sí, entre montañas, mares, desiertos y selvas también existen historias científicas rarísimas que casi nadie cuenta.

“Yo nací en la CDMX, crecí en Torreón, regrese a la ciudad, amo ser chilango, pero, México es más que solo la capital”, compartió José al hablar sobre la riqueza del país.

Foto: Cortesía | Grupo Planeta

El balance de mezclar ciencia, humor y rareza

Dentro del mundo de la ciencia suele existir esta idea de que todo tiene que explicarse con términos complejos, técnicos y extremadamente formales. Pero justo de eso quiso alejarse José Gotés.

Desde que comenzó a escribir guiones para sus videos y posteriormente su libro Ciencia rara en México, el autor tuvo claro que no quería contar la ciencia de una manera rígida o “acartonada”, porque —como él mismo explica— si se hace así, difícilmente la gente conectará con ella.

Y es que para muchas personas la palabra “ciencia” todavía suena a tarea, a fórmulas imposibles o a aquella clase eterna de la escuela donde había que hacer mucha talacha. Sin embargo, José Gotés busca romper con esa percepción y demostrar que la ciencia realmente está en todos lados: en las plantas, los animales, los paisajes extraños de México y hasta en las historias más curiosas del país.

Por eso, Ciencia rara en México tiene un tono relajado, divertido y fácil de entender. El humor no se siente forzado, sino natural, porque también forma parte de la personalidad de su autor.

Más que intentar dar una lección pesada, José Gotés apuesta por despertar curiosidad y hacer que cualquiera pueda acercarse a la ciencia sin sentir que está sentado otra vez en un salón de clases.

Fotos: Cortesía | Grupo Planeta

La visión de José Gotés detrás de Ciencia rara en México

Con Ciencia rara en México, José Gotés busca mostrar que el país tiene una riqueza natural enorme que va mucho más allá del ajolote.

“En México existen seres impresionantes, es un país con una riqueza gigantesca, no nada más es un ajolote. Hay más animales que podemos apreciar, pero que también necesitan nuestra atención”

A través de historias curiosas, especies sorprendentes y lugares poco conocidos, el autor también busca generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

José compartió que mientras investigaba para el libro descubrió distintas especies en peligro de extinción, algo que terminó convirtiendo parte del proyecto en una denuncia sobre cómo los humanos solemos ver la naturaleza únicamente como una fuente de riqueza.

“La persona que lea este libro no se encierre en la idea de decir: ‘Qué terrible es el mundo y yo soy la víctima’. Más bien, que piense: ‘¿Yo qué puedo hacer desde mi comunidad?, ¿cómo puedo ayudar en esto?’”, compartió José Gotés durante la entrevista.

Más allá de sorprender a los lectores, José Gotés espera que el libro motive a las personas a reflexionar sobre la crisis climática y pensar qué pueden hacer desde sus propias comunidades para ayudar a cuidar lo que todavía tenemos.

La ciencia también puede ayudarnos a cuidar lo que todavía tenemos

Y quizá ese es justamente el mayor mensaje detrás de Ciencia rara en México: aprender a mirar todo lo que existe a nuestro alrededor con más curiosidad, pero también con más responsabilidad.

Porque sí, México está lleno de especies, paisajes e historias increíbles, pero conservarlas también depende de nosotros.

Así que si quieren descubrir el lado más extraño, divertido y fascinante de la ciencia mexicana, definitivamente tienen que darle una oportunidad al libro de José Gotés.