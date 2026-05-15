Lo que necesitas saber: El 15 de mayo inicia la temporada de huracanes en el Pacífico y el 1° de junio en el Atlántico.

El 15 de mayo inicia la temporada de ciclones tropicales (y huracanes) en el Pacífico —para el Atlántico la fecha es el 1° de junio— y por acá queremos compartirles la lista de los nombres de estos sistemas meteorológicos que ocurrirán en 2026.

Un poco como información preventiva y de reconocimiento para nuestros amigos que viven en las costas tanto del Pacífico como del Atlántico —y para quienes estén interesados en esta información.

Foto: Pexels.

Lista de nombres de todos los ciclones (y huracanes) en México 2026

Se espera que esta temporada —que también implica un montón de lluvias— termine el 30 de noviembre en el Atlántico.

Y, bueno, se prevé una mayor actividad en el Pacífico con la presencia de entre 18 a 21 ciclones tropicales. Mientras que en el Atlántico se esperan entre 11 y 15.

Lista de los nombres en el Pacífico

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernan

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Y Zeke

Foto: SMN.

Y en el Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaías

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

Foto: SMN.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estos ciclones tropicales podrían convertirse en huracanes y de entre 8 a 11 sean categoría 1 o 2.

Entre 5 y 7 podrían alcanzar las categorías 3, 4 o 5 —acá pueden leer más sobre estas clasificaciones.