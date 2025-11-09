Comida para valientes presenta: ¿Nos echamos un taco de ojo?

Lo que necesitas saber: El taco de ojo es uno de los manjares exóticos de la típica comida callejera y se puede probar en varios lugares de la CDMX.

En nuestra ruta por las mejores garnachas callejeras de la CDMX, ahora toca uno de los tacos más controvertidos que podemos encontrar en el menú, es uno que nos suena y se ve raro pero sabe a gloria y se sirve sólo en algunos sitios específicos. Así es el taco de ojo, especial para los gustos más valientes y exigentes.

El taco de ojo es uno de los platillos especiales de la comida mexicana./Imagen Comer y Beber en CDMX Instagram

Por su rareza es posible que no sea para todos, pero sin duda se puede disfrutar como cualquier otro platillo. Este taco se hace con ojo de res, tiene una textura suave que se deshace en la boca y es buena fuente de proteínas. “Echarse un taco de ojo” no sólo es un dicho que se refiere al deleite visual, también es un platillo exótico y típico de la cocina mexicana.

Hay que perderle el miedo a los tacos de ojo./Imagen Unsplash

No hay porqué extrañarse. En nuestra gastronomía se aprovecha cada parte de los animales. Además del suadero y el bistec, están los clásicos tacos de cabeza (cachete, sesos, oreja, lengua) entre los que tenemos los de ojo, que demuestran el ingenio y la habilidad de los cocineros que va más allá del arte culinario tradicional.

Aquí algunos lugares donde podemos probar sin miedo unos taquitos de ojo muy bien preparados.

Es un clásico puesto callejero de la CDMX que se distingue por su sazón excelente. Sus tacos de cabeza están catalogados como unos de los mejores de la zona de Tlalpan y casi siempre tiene largas filas de gente. Su salsa roja le da un toque muy especial a los platillos. Don Pepe abre el puesto desde las 6:30 pm y cierra hasta que se acaban los tacos. Los de ojo y los de cabeza son para conocedores.

Dirección: Limantitla 6, esq. Insurgentes Sur, Santa Úrsula

Don Pepe es de los taqueros más famosos del sur de la ciudad./Imagen Tlalpan Historia

Este local se ha vuelto emblemático en la zona de Iztapalapa y está distinguido entre los primeros lugares de las taquerías más populares de México. Sirven tacos durante las 24 horas del día y no le faltan los clásicos de pastor, de suadero y las especialidades, pero le dan un toque especial a los de cabeza. Entre los de lengua, cachete y trompa están los de ojo, preparados como se debe.

Dirección: Avenida San Lorenzo 5708-B, Cerro de la Estrella y en Avenida Tláhuac 6320, Santa Ana Sur

De los más elogiados de la zona de Iztapalapa./Imagen Taquerías el Paisa Chilaquil Facebook

Es una taquería que abrió sus puertas en 1969 y con más de cincuenta años de experiencia es famosa por sus tacos al pastor, conocidos como la especialidad de la casa. Pero también sirve tacos de cabeza (y de ojo) a buenos precios, excelentes para la hora del bajón después de la fiesta. Su salsa borracha es una de las mejores de la CDMX y además puedes acompañar con un rico tepache.

Dirección: Av. Revolución 241, Tacubaya

Ricos tacos para después de la fiesta en el área de Tacubaya./Imagen El Borrego Viudo Facebook

Los Cocuyos es uno de los locales más populares y prestigiosos del Centro Histórico con respecto al mundo de los tacos. Están abiertos las 24 horas del día y los de ojo van garantizados. Es otro de los lugares indicados para perderle el miedo a este platillo. Abrió en 1980 y desde entonces siempre se ven largas filas de comensales afuera del lugar. Son ideales si andas de paseo por el centro.

Dirección: Simón Bolívar 59, Centro Histórico

Uno de los lugares más prestigiosos del Centro Histórico./Imagen Taquería Los Cocuyos Facebook

Es otra taquería con una gran variedad de carnes, guisados y salsas suculentas. Aquí también hay para todos los gustos, desde pastor, suadero y longaniza, hasta los más exóticos de tripa, lengua, trompa y de ojo. También sirven gringas, tortas, volcanes y un especial de suadero en trozo. Visita este lugar si andas por el sur de la ciudad. Está a unos minutos de Calzada de Tlalpan y del Estadio Azteca.

Dirección: San Gonzalo 4-2, Pedregal de Santa Úrsula

Hay de ojo y para todos los gustos./Imagen Tacos Rafa’s Facebook

Tacos de Cabeza Don Chencho

Aquí sirven tacos generosos y exquisitos a precios accesibles. Como su nombre lo dice, se especializan en los de cabeza y no faltan los de ojo bien preparados. Cuentan con más de 30 años de experiencia y tienen una salsa de habanero muy elogiada, así como una de chile de árbol bien picosa y sólo recomendada para los paladares fuertes. Todo está en su punto y perfectamente cosido y el trato amable es otra de las caractarísticas del lugar. Están a unas cuadras del metro Portales.

Dirección: Plutarco Elías Calles 1595, Colonia Albert