Lo que necesitsas saber: Yard Act adealnta que su nuevo disco es "de lluvia y sol, sombra y luz, gran ingenio y, sobre todo, una profundidad aún más alucinante sobre la filosofía de la vida".

En 2022, Yard Act llamó la atención con su debut The Overload, le siguió Where’s My Utopia? y, ahora, vuelven con nueva música. ¿La banda mantiene el que los hizo mundialmente conocidos? Chequen y opinen.

Yard Act/Foto vía Facebook de la banda

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Yard Act?

Yard Act acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo disco. Llevará por nombre You’re Gonna Need a Little Music… y no habrá que esperar mucho para escucharlo en su totalidad: está programado para estrenarse el próximo 17 de julio.

Para que los fans se vayan dando una idea de a qué suena lo nuevo de Yard Act, la banda de Leeds presenta un adelanto: “”Redeemer”, el primer sencillo del disco que llega dos años después del aclamado Where’s My Utopia?

¿Un poco más “limpio” que lo que se ofreció en su anterior álbum? Puede ser, pero también un poco más sombrio. Así se escucha la primera canción del que será el tercer disco en la carrera de Yard Act.

Grabado entre Leeds y Los Ángeles, el nuevo disco de YArd Act “es un álbum de lluvia y sol, sombra y luz, gran ingenio y, sobre todo, una profundidad aún más alucinante sobre la filosofía de la vida misma que la que cualquier otro artista haya plasmado jamás en vinilo o mediante algoritmos”.

Yard Act anuncia fechas de su tour

You’re Gonna Need a Little Music es el resultado de casi cinco meses de trabajo, en los cuales –según presumen los propios miembros de Yard Act– la banda consiguió sacar alrededor de 50 canciones. Suponemos que se eligieron las mejores (11 en total).

Además de nuevo disco, Yard Act anunció los primeros shows de promoción. Por el momento, sólo hay agendas shows en Reino Unido. Muy probablemente, más adelante se abra el tour a otras partes del mundo… México, por ejemplo, para repetir.