Fiscalía de Estados Unidos advierte que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos

Lo que necesitas saber: El fiscal de Estados Unidos reveló que hay una acusación contra un juez mexa, aunque no dio detalles.

“Seguiremos haciendo eso”, dijo el fiscal de Estados Unidos Todd Blanche sobre acusar a políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico.

Así que todo parece indicar que la tanda de acusaciones desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos no se detendrá con el caso de Rubén Rocha, gobernador con licencia al cargo de Sinaloa, y otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

Foto: @rochamoya_

De hecho, medio ya se veía venir con las declaraciones hechas por el embajador de Estados Unidos en México Ronald Johnson y una supuesta campaña anticorrupción.

Estados Unidos advierte que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos

Todd Blanche hizo esta declaración en una entrevista de la cadena News Nation, el miércoles 6 de mayo.

Aunque ahí no terminó la cosa, el fiscal de Estados Unidos reveló que hay una acusación contra un juez mexa. Sin embargo, no dijo más.

Foto: @DAGToddBlanche

Y que si bien se llevan a cabo las investigaciones, la relación con México era “muy positiva”.

Narcotraficantes detenidos

Para elaborar las próximas acusaciones, las autoridades estadunidenses estarían recurriendo a los testimonios de narcotraficantes detenidos y que están su custodia.

Sería un nuevo recurso para abrir nuevas carpetas de investigación: “Algunos probablemente querrán cooperar”.

Joaquín Guzmán López. Foto: DEA

Entre los nombres que han trascendido están los de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán.

Y mientras eso sucede, del lado de México, la FGR sigue con su propia investigación de la investigación de la Fiscalía estadunidense.