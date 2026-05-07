Una construcción a contrarreloj: Nos lanzamos a ver cómo va el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan

Lo que necesitas saber: Este proyecto tendría que ser entregado el 30 de mayo.

¿Terminarán a tiempo el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan? De acuerdo con el gobierno de CDMX, este proyecto debería ser entregado el 30 de mayo.

Y como muchos chilangos recordarán, el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan es un proyecto que se sumó a los planes de obras públicas del gobierno de Ciudad de México en contexto del Mundial 2026.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Así que nosotros nos lanzamos a ver qué tal va su construcción y esto encontramos.

Parque Elevado de Calzada de Tlalpan

En octubre de 2024, Clara Brugada anunció la construcción de un paseo peatonal y ciclista que iría arriba de la Línea 2 del Metro.

En ese momento dijo que el objetivo era reverdecer la ciudad. Y con el tiempo, el proyecto fue cobrando esta forma:

Una especie de “calzada flotante” de casi 2 kilómetros construida arriba del Metro.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

El tramo irá del Centro Histórico en Plaza Tlaxcoaque, cerca de la estación Pino Suárez, hasta Chabacano de la Línea 2 del Metro.

Y desde que lo escuchamos fue inevitable asociarlo con la experiencia del High Line de Nueva York, que pasó de ser una línea de ferrocarril elevada a un corredor peatonal.

El proyecto corre a cargo de Grupo IDINSA contratado por la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de CDMX con un presupuesto de mil 913 millones de pesos para mejorar la movilidad y los espacios públicos en la zona.

Sin embargo

Hay un par de pendientes y unas cuantas broncas que giran en torno al proyecto.

Desde las protestas vecinales que señalan que este segundo piso peatonal no resolverá los problemas de Movilidad, al contrario, seguiría priorizando el uso del automóvil o que representa un gasto innecesario.

Y que esos recursos invertidos podrían usarse para modernizar el Metro. Otras protestas han surgido desde la trinchera de comerciantes de los pasos peatonales a desnivel o subterráneos que acusan despojo y gentrificación.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

O la transparencia de la construcción del proyecto. Un ejemplo fue la publicación de Animal Político que expuso que envió cinco solicitudes de transparencia y todas fueron rechazadas.

En su lugar, las autoridades mandó a los interesados a buscar los datos en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde… no había info relacionada con lo que Animal Político buscaba.

Ok, ¿y cómo va la construcción?

En un recorrido hecho el 5 de mayo, pudimos observar que desde el tramo que comienza cerca de Pino Suárez ya están construidas las columnas y estructuras metálicas que le dan cuerpo al segundo piso.

Además de ver algo así como jardineras o arcos de flores y arbusto, postes y los barandales pintados de morado —color que se ha convertido en el símbolo del programa de Gobierno Mujeres Libres y Seguras.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com

Eso sí, conforme caminamos a Chabacano, en algunos tramos la construcción apenas tomaba forma junto con las reparaciones que se está haciendo en Metro San Antonio Abad —estación que está cerrada junto con Portales y Nativitas de la Línea 2 o Auditorio de la Línea 7 que también dejó de dar servicio por su modernización de cara al Mundial 2026.

En los alrededores había trabajadores rehabilitando jardineras y otros más dándole a los pasos peatonales a desnivel, mientras que los conductores de coches sorteaban el tránsito pesado de la zona.

Avances en el Parque Elevado. Foto: @SOBSECDMX.

Un día antes, la Sobse compartió que trabajaban en la instalación de bajadas pluviales, además de publicar fotos de los avances.

Según la licitación publicada en julio de 2025, el límite para concluir los trabajos es el 30 de mayo, aunque las mismas autoridades prevén su inauguración el 31.

Foto: Lucy Sanabria-Sopitas.com.

Los primeros planes de Brugada, en 2024, tenían como objetivo la construcción de este segundo piso peatonal desde Metro Tasqueña y hasta el Centro.