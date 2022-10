Los meses se pasan rápido y casi sin que nos demos cuenta ya casi llegamos a la recta final del año. Afortunadamente, antes de que acabe aún hay cosas maravillosas por contemplar. Todavía falta una lluvia de meteoritos, la posibilidad de observar a Saturno desde casa y por supuesto la exhibición anual de las lunas de octubre; redondas, brillantes y absolutamente poéticas.

Fotografía: Unsplash

¿Qué sabemos sobre las lunes de octubre?

Desde tiempos ancestrales, los entusiastas de ver el universo han asegurado que las lunas del décimo mes son distintas a todo. Parecen más cerca, se quedan más tiempo en el firmamento y de tanto en tanto emergen detrás de las nubes. Para los observadores el poder de esta luna es tan poderoso que incluso la bautizaron como la “luna del cazador” porque su luz es capaz de alumbrar la noche.

No obstante, algunos científicos han advertido que no hay nada particular y que esta es más bien una percepción emocional, que un hallazgo científico. La luna se ve igual en febrero y en octubre aunque esa vieja canción de Pedro Infante nos diga lo contrario.

Fotografía; Unsplash

Sin embargo, esto no es del todo cierto y sencillo. Si bien, nuestro satélite natural no pasa por ninguna metamorfosis durante el inicio del otoño, sí existen algunas condiciones reales que hacen que se vea más hermoso que nunca.

El poder de octubre en la luna, al menos en el hemisferio norte

Este año el otoño entró el 22 de septiembre del 2022, esta fecha es determinante en la forma en la que la vemos, ya que al menos en el norte, la llegada del equinoccio significa días más cortos y noches más largas y más tiempo para contemplar a luna en su esplendor.

También en estas fechas suceden dos cosas: la dispersión de las lluvias y la aparición de los vientos del norte. Ambos fenómenos, sin duda influyen para que el cielo esté limpio y claro, lo que le permite a nuestro satélite brillar en medio de estrellas no de nubes.

La luna y el Perigeo

Por otra parte, algunas teorías sostienen que durante este mes, la luna está más próxima a nuestro planeta. A este momento se le conoce como Perigeo y está relacionado con la eterna interacción la Tierra y su único satélite.

Foto: Especial

De hecho, según lo indican algunos astrónomos, usualmente el Perigeo ocurre durante la primera luna llena de octubre. Por eso los que la vemos sentimos casi se nos viene encima.

Calendario del universo en octubre

Según la NASA, durante este mes, los mexicanos podremos apreciar las cuatro fases lunares. Aquí les dejamos algunas fechas importantes para que las apunten, alisten su mirada y sean parte de lo que ocurre en el universo.

Fotografía: Unsplash

Luna Llena: 9 de octubre.

Cuarto Creciente: 3 de octubre.

Cuarto Ménguate: 17 de octubre.

Luna Nueva: 27 de octubre

También habrá una lluvia de estrellas el 21 de octubre; la Oriónidas que se compone de fragmentos del cometa Halley.

Finalmente 14 de octubre los amantes del cielo podrán contemplar con mucha nitidez Saturno. Una pequeña mancha amarilla pegada a la luna. Que se verá en las madrugadas una hora antes de que amanezca.