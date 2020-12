Fíjate, Paty: Los rumores sobre la ausencia de Daniel Bisogno en ‘Ventaneando’

Ya a estas alturas de la vida nos queda claro que Daniel Bisogno es una persona que dice lo que piensa sin importarle las consecuencias de sus palabras. Y es que ya sea por insultos clasistas contra usuarios de internet, críticas a personalidades como Yalitza Aparicio, o simplemente dando su opinión de ciertos temas, Bisogno siempre da de qué hablar.

Sin embargo, parece que al conductor de ‘Ventaneando’ ahora sí se le fue la lengua cañón. Su ausencia en el conocido programa de chismes ha provocado una serie de rumores entorno a su estadía en la televisora del Ajusco, ya que algunos aseguran que a Daniel Bisogno le dirán adiós por unos comentarios homofóbicos y machistas.

Todo comenzó en el programa ‘Ventaneando’

Como en ocasiones anteriores, todo comenzó durante una emisión de ‘Ventaneando’ del pasado 9 de diciembre. Y es que durante el programa de televisión, Pati Chapoy y su equipo comenzaron a hablar de un empresario llamado Vicente Uribe, quien confirmó al programa de youtube ‘Chisme No Like’ su relación con la actriz Marjorie de Sousa.

Si bien el tema en cuestión era la relación sentimental entre Uribe y De Sousa, a los integrantes de Ventaneando no le gustó nada que el empresario diera la exclusiva a la producción extranjera conducida por el periodista argentino Javier Ceriani, pues comentaron que en nuestro país hay grandes producciones que merecen tener esa información antes que nadie.

Daniel Bisogno hizo comentarios malos hacia Javier Ceriani

“¿Por qué tuvo que ir a dar la entrevista a un tipo como ese? Ellos (Vicente Uribe y Marjorie de Sousa) viven en México y aquí en México hay muchísimos mejores, superiores y excelsos programas”, comentó el tío Pedrito Sola. Por su parte, nuestra gurú Pati Chapoy dio a entender que el empresario se había equivocado al dar la exclusiva a ‘Chisme No Like’.

La polémica vino cuando fue el turno de Daniel Bisogno de expresar lo que pensaba sobre el tema. “Con un pobre diablo como ese que no da una y se tiene que andar buscando notas falsas todo el tiempo, es el asqueroso más grande que hay”, comentó al aire. “Además, con esa jeta de bruja mal c*gida… perdóneme, pero es un asqueroso, malviviente y malnacido”, agregó.

POR SUPUESTO que muchos usuarios en redes sociales se indignaron por lo sucedido. Y es que este comentario erradísimo y fuera de lugar llegó después de que Daniel Bisogno se disculpara por lanzar comentarios clasistas a usuarios de Twitter que supuestamente lo agredieron en la plataforma. Si bien esa vez salió a su defensa el mismo Ricardo Salinas Pliego, ahorita la cosa parece estar complicada.

Javier Ceriani no se quedó callado y se la regresó

Resulta que la polémica entre Daniel Bisogno y Javier Ceriani aumentó cuando el periodista argentino decidió contestarle los insultos al conductor de ‘Ventaneando’, asegurando que todo su coraje es porque en ‘Chisme No Like’ sí realizan labores periodísticas y de investigación, más no sólo se sientan a leer un teleprompter.

“Mientras tú vas a buscar pit*s a la Zona Rosa, yo me quedo con Elisa (Beristaín) trabajando… vas a calentar la silla que te presta Pati, pero eres un vago, no haces nada (…) Ya no son un medio importante ni un canal importante, lo importante es el contenido. No me duele lo que diga Bisogno de mí, pero hay cosas que están incorrectas para una televisor”, mencionó Ceriani de acuerdo con el portal Infobae.

Se dice que patrocionadores de ‘Ventaneando’ quieren fuera a Daniel Bisogno

En redes sociales las cosas se pusieron peor, pues –al igual que en ocasiones anteriores– muchos comenzaron a reclamarle a Daniel Bisogno lo que había dicho durante la emisión de Ventaneando, tachándolo de homofóbico y machista. La cosa es ahora se rumora que Salinas Pliego y Pati Chapoy están muy enojados con él, pues varios patrocinadores quieren que Dany ofrezca una disculpa pública.

Los rumores se han reforzado en los últimos días con la ausencia de Daniel Bisogno en el programa de TV Azteca, televisora en donde se dice que lo han visto sin que aparezca a cuadro durante las emosiones. Cabe mencionar que hasta ahora nadie ha dicho nada, pero las cosas ahora sí se ven no muy buenas…