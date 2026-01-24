De cómo la piedra se convirtió en estadio: La historia del Estadio Azteca

Lo que necesitas saber: El Coloso de Santa Úrsula se prepara para los partidos de la Copa del Mundo 2026. Aquí tenemos su historia, sus momentos emblemáticos y algunas de sus curiosidades.

A propósito del próximo Mundial de fútbol, nos detendremos en la construcción del Coloso de Santa Úrsula; quiénes fueron sus arquitectos y los encargados del proyecto, cuánto tiempo llevó su obra y las muchas leyendas y momentos importantes del mítico Estadio Azteca, que para la Copa de 2026 será conocido como Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México. Aquí algo de su historia desde sus inicios hasta la actualidad.

El estadio está por cumplir 60 años de antigüedad./Imagen Coapa Facebook

La idea de crear el Coloso de Santa Úrsula, el estadio más grande de México, surgió a principios de la década de 1960, tras la adquisición del Club América por parte del empresario televisivo Emilio Azcárraga Milmo. Guillermo Cañedo, directivo del fútbol nacional, le dio la idea de crear una nueva casa para el equipo “azulcrema”, pues entonces, el estadio de Ciudad Universitaria, donde el equipo jugaba sus partidos, era el más grande del país pero la afición superaba su capacidad.

El coloso se prepara para el Mundial de 2026./Imagen Monumental Cuerna Facebook

Así comenzó la construcción del que sería considerado como el mejor estadio mexicano y uno de los más famosos de Latinoamérica, sede de dos finales de Copas del Mundo, grandes encuentros deportivos, conciertos y otros eventos importantes. A lo largo de su historia ha tenido varias remodelaciones y actualmente está casi listo para los encuentros del Mundial de la FIFA 2026.

El proyecto del Azteca

La obra de levantar el estadio más grande del país quedó a cargo de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez, que entre sus obras están parte de Ciudad Universitaria y el Museo Nacional de Antropología, y Rafael Mijares, encargado del diseño de varios edificios importantes, así como del Museo de Arte Moderno del Bosque de Chapultepec, también junto con Ramírez Vázquez.

La ciudad necesitaba un estadio con mayor capacidad./Imagen Coapa Facebook

Para la financiación del proyecto, Emilio “El Tigre” Azcárraga, hijo del fundador del Grupo Televisa, formó la organización Fútbol del Distrito Federal, S.A. de C.V., en la que contaba con la participación de los dueños de los equipos capitalinos Atlante y Necaxa.

La idea de levantar un gran estadio surgió desde 1956, cuando se jugó el II Campeonato Panamericano de Fútbol en el estadio de CU y muchos aficionados se quedaron fuera del recinto universitario. Los encuentros se transmitieron por Telesistema Mexicano, empresa de Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre de “El Tigre”, y rompieron récord de rating.

Su construcción

Guillermo Cañedo se encargó de convencer a Azcarraga Milmo de levantar un estadio con capacidad para más de 100 mil espectadores. Su construcción comenzó en 1962, cuando una superficie de más de 63 mil metros cuadrados del área del barrio de Santa Úrsula, en Coyoacán, se voló con explosivos para desalojar varios millones de kilogramos de roca volcánica del Xitle y preparar el terreno.

El “esqueleto” del Estadio Azteca en los 60./Imagen Viajando por la historia. Atrévete a conocer tu mundo Facebook

Para la obra participaron 10 arquitectos, 34 ingenieros, 15 técnicos y alrededor de 800 obreros en jornadas que duraban las 24 horas del día. Después de cuatro años, el gran estadio quedó listo con sus tres niveles y palcos, sólo le faltaban algunos detalles y la colocación de su característico techo volado.

El magnífico coloso se levantó entre un mar de roca volcánica sobre calzada de Tlalpan. Su nombre se sometió a votación entre los aficionados de todo el país y según cuentan, de los votos enviados por correo se tomó la primer carta que llegó. El guanajuatense Antonio Vázquez Torres bautizó al estadio como el “Azteca” y por esto se ganó dos asientos de platea con una vigencia por 99 años.

Su construcción duró cuatro años./Imagen History Liga MX X

Entre algunos datos curiosos, durante su construcción se encontraron fósiles y huesos de mamut en las excavaciones, por lo que se detuvieron las obras durante 48 horas y se le dio acceso al lugar a antropólogos y expertos. También hubo un obrero famoso por sus hazañas al que llamaban “El Supermán”, porque trabajaba a 50 metros de altura sin casco ni equipo de seguridad.

60 años de historia monumental

El Azteca se inauguró el 29 de mayo de 1966 con un partido entre el América y el Torino de Italia. Para el evento estuvo presente el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, que dio la patada inicial y según dicen llegó una hora tarde por problemas en su transportación, así como los presidentes de la FIFA, del Necaxa y del Atlante y el regente de la Ciudad de México, Ernesto P. Uruchurtu.

Foto del estadio en el día de su inauguración./Imagen Historias de la Ciudad de México Facebook

El primer gol oficial lo anotó el jugador brasileño del América Arlindo dos Santos a los 10 minutos de juego ante un lleno total de aficionados. El encuentro quedó en un empate 2 a 2 y desde entonces se han anotado más de 10 mil goles en las porterías del estadio.

Como sede mundialista fue testigo del llamado “partido del siglo” en 1970, la semifinal jugada entre Italia y Alemania, considerada como el encuentro más emocionante del siglo XX, en el que Italia obtuvo el triunfo después del tiempo complementario. La final entre Italia y Brasil sirvió para la consagración de Edson Arantes do Nascimento, “El Rey Pelé”, al derrotar a Italia con un marcador 4 – 1.

En su cancha se consagraron grandes figuras del fútbol./Imagen Los Soccer Adictos Facebook

Asimismo, el Mundial de 1986 sirvió para consagrar a Diego Armando Maradona, que a pesar de hacer una anotación con la “Mano de Dios” durante la semifinal contra Inglaterra, minutos después en el mismo juego consiguió el “Gol del Siglo” al burlar a seis jugadores ingleses en una carrera increíble con el balón.

En 1997 cambió su nombre a Estadio Guillermo Cañedo en honor al directivo recientemente fallecido, pero volvió al de Estadio Azteca ante la inconformidad de la afición. Todos recordamos a “la voz del Coloso de Santa Úrsula”, don Melquiades Sánchez Orozco, que fue su locutor oficial durante 52 años, desde 1966 hasta su fallecimiento en 2018.

Tres veces sede mundialista

El Coloso de Santa Úrsula es el primer estadio en el que se han jugado dos finales de Copas del Mundo, seguido por el Maracaná, en el Mundial de Brasil de 2014, y aunque para el Mundial de 2026 la final se jugará en el MetLife de Nueva York, la inauguración será en el Azteca, ahora conocido como el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México, con lo que el lugar será sede de tres inauguraciones mundialistas.

Imagen estadiobanorte.com

Además de ser la casa principal del fútbol en la capital mexicana y sede de una gran cantidad de campeonatos internacionales, este estadio ha sido sede de partidos de la NFL, emblemáticas peleas de box y lucha libre, eventos como el Teletón y presentaciones espectaculares de artistas como Elton John, Michael Jackson, U2, Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre muchos otros.

El que todos conocemos como Estadio Azteca forma parte de la identidad capitalina y su nueva remodelación con capacidad para más de 80 mil espectadores está casi lista para la Copa Mundial, con lo que el recinto legendario estará a la altura de los mejores estadios del mundo. Su reinauguración está planeada para el próximo 28 de marzo con un encuentro entre las selecciones de México y Portugal.