¡Qué orgullo! Elizabeth Esteban, hija de migrantes purépechas, obtiene beca completa en Harvard

Elizabeth Esteban es una joven de origen indígena que vive en Estados Unidos. Es hija de padres mexicanos purépechas, de Michoacán, y tiene el gran sueño de convertirse en congresista de aquel país. Bueno, esta semana dio un enoooorme paso para hacer realidad ese sueño, pues ¡obtuvo una beca completa para estudiar nada menos que en Harvard!

Así es, Elizabeth Esteban se ha convertido en un nuevo motivo de orgullo para la comunidad indígena no sólo de Michoacán o de México, sino de toda la sociedad latina que día a día enfrenta obstáculos para salir adelante en Estados Unidos.

Su historia fue dada a conocer por NBC esta semana, junto al video del momento en que la joven se entera de que Harvard la aceptó con una beca del 100%. Y claro, su reacción deja ver la enorme emoción que le provocó saber que va a estudiar en una de las mejores universidades del mundo (¡Qué orgullo!)

A first for Mecca as one of its recent high school grads is about to enter the hallowed halls of Harvard. Last year Elizabeth Esteban accompanied Congressman Raul Ruiz to Washington for then-President Trump’s state of the union address. A young woman who… https://t.co/0YSKjoj1rM

— NBC Palm Springs (@NBCPalmSprings) April 13, 2021