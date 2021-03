¡Es 100% real! Elon Musk anuncia que ya podrás comprar un Tesla con Bitcoin

El Bitcoin se ha convertido en la criptomoneda más importante y valiosa de los últimos años, algo que Elon Musk sabe a la perfección. Y es un mes después de que el dueño de Tesla Motors anunciara su inversión en la famosa moneda digital, Musk ha anunciado a sus clientes que pronto podrán adquirir uno de sus autos a través de Bitcoin.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Elon Musk dio a conocer a las personas que pronto podrán comprar un Tesla con Bicoin. “Tesla utiliza solo software interno y de código abierto y opera los nodos de Bitcoin directamente”, detalló el CEO de SpaceX e indicó que los bitcoins pagados a Tesla se conservarán como tal y no se convertirán en una moneda común y corriente.

Tesla is using only internal & open source software & operates Bitcoin nodes directly.

Bitcoin paid to Tesla will be retained as Bitcoin, not converted to fiat currency.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021