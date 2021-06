Órale: Encuentran una especie de ratón que creían extinta hace más de 150 años

Sin duda, cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, llega algo o alguien que nos demuestra que todavía hay cosas por descubrir en este planeta. Constantemente y para sorpresa de todos, aparecen especies que ni siquiera imaginábamos que existían (como la rana Led Zeppelin), pero también hay animales que los expertos creían extintos desde hace un montón de años. Justo como el caso de un ratón que no se había visto hace 150 años.

Resulta que recientemente, un grupo de investigadores en Australia se encontraron con un enorme hallazgo al comparar las muestras de ADN de ocho roedores nativos que hace años se extinguieron y de 42 de sus parientes vivos, todo esto con el fin de analizar el declive de las especies de la región luego de la llegada de los conquistadores europeos. Y se fueron para atrás cuando descubrieron que un ratoncito sobrevivió a estos cambios

Un ratón que sobrevivió a muchos cambios durante 150 años

Se trata del ratón de Gould (conocido por el nombre científico de Pseudomys gouldii), que de acuerdo a un estudio revelado por Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS por sus siglas en inglés), había desaparecido hace más de 150 años y poco tiempo después de la llegada de los colonizadores a Australia gracias a la introducción de especies invasoras y el desgaste de varios terrenos agrícolas.

Sin embargo, esto no fue el único descubrimiento que notaron durante su investigación. Para que se den una idea de lo importante que es esto, hallaron que el ADN de este peculiar roedor que se creía extinto coincide con el del ratón de Shark Bay (Pseudomys fieldi), que vive en varias pequeñas islas de la costa del estado de Australia Occidental. Así que no solo resistió, sino que también encontró la forma de dar vida a una nueva especie.

“Es una buena noticia ante la tasa desproporcionadamente alta de extinción de roedores autóctonos, que representa el 41 por ciento de la extinción de mamíferos australianos desde la colonización europea en 1788”, dijo la científica de la Universidad Nacional de Australia y autora principal del estudio, Emily Roycroft. Sin embargo y aunque esta es un paso enorme para las especies de aquel país, también declaró que no todo es tan maravilloso.

Emily señala que es importante cuidar de todos estos animales nativos porque aún están en peligro de desaparecer y pidió al gobierno que las protejan porque podrían desaparecer definitivamente. Todo esto debido a que desde hace algunos meses, estos ratoncitos se convirtieron en una plaga para muchas granjas del sur de Austalia y evidentemente, la única solución que encontraron algunos para acabar con ellos es envenenarlos.