Descubrimientos brgs: Científicos nombran a una nueva especie de rana como Led Zeppelin

No cabe duda de que hay bandas que se merecen todos los honores posibles, pues cambiaron la historia de la música y sin ellas nada sería lo mismo. Tenemos muchos ejemplos pero hoy queremos hablar en particular de Led Zeppelin, pues el legado de Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham y John Paul Jones es enorme, pero ya llegó un punto en que los homenajes “normales” no son suficientes, porque su influencia va más allá de los rolones que compusieron.

A lo largo de los años hemos visto a grandes artistas covereando a la banda británica y hablando de lo importante que fueron para varias generaciones de jóvenes que decidieron rockear duro y dedicarse a la música gracias a ellos. Sin embargo, ahora le rindieron tributo a este grupazo de una manera muy peculiar, pues nombraron como Led Zeppelin a una nueva y extraña especie de rana que apenas descubrieron hace unos días.

Ahora tenemos una rana que se llama Led Zeppelin

De acuerdo con The Guardian, resulta que un par de investigadores de las montañas de los Andes ecuatorianos, David Brito-Zapata y Carolina Reyes-Puig, encontraron a este anfibio en la Cordillera del Cóndor, la cual se extiende entre el sureste de Ecuador y el noreste de Perú. Y luego de pensarlo fríamente la llamaron por el nombre científico de Pristimantis ledzeppelin, también conocida en inglés como Led Zeppelin’s Rain Frog.

La pequeña rana, que tiene los ojos de color rojo cobrizo y la piel con tonos de amarillo, marrón, negro y naranja, pertenece al enorme género Pristimantis, la cual está en rápida expansión en esta región del continente. Ambos investigadores dijeron que la encontraron en la vegetación cerca de un arroyo y que los machos de la especie miden unos 2.4 cm de largo, mientras que una hembra adulta medía hasta 3.6 cm.

Esta especie podría estar en peligro

Sobre la decisión de ponerle este nombre tan peculiar y rockero, Reyes-Puig y Brito-Zapata dijeron que: “hace honor a Led Zeppelin y a su extraordinaria música (…) Uno de los grupos más influyentes de toda la década de 1970, y progenitores tanto del hard rock como del heavy metal”. Aunque el descubrimiento de esta rana es muy importante y algo que es digno de festejar, los investigadores también señalan que hay que cuidarlas mucho.

Advierten que el Pristimantis ledzeppelin corre el riesgo de ser pisoteado por su tamaño, ya que la rica biodiversidad de su hábitat está en peligro por la agricultura, la tala, la minería, las enfermedades y la emergencia climática. También señalan que es poco probable que la especie se desplace a otros lugares y que lo más seguro es que en un futuro no tan lejano necesitará protección. De cualquier manera, está increíble que exista una rana con un nombre tan cool.