La mayoría de las personas nos hemos topado con ‘gente sin responsabilidad afectiva’, quienes se caracterizan por ghostear a los demás (o sea, dejar de contestar los mensajes/ ignorarnos) sin medida ni clemencia. Sin embargo, dudamos que ellos se hayan atrevido a tanto como el personaje del que hablaremos hoy.

Y es que en Reddit, una chica publicó la historia del ex novio de su mejor amiga, quien literalmente nos demuestra que algunas personas en el mundo no tienen un gramo de cinismo, pues el sujeto la buscó años después de ghostearla para pedirle vivir juntos en la nueva casa de la chica.

Una chica en Reddit contó el ghosting que un sujeto le hizo a su amiga

La chica comenzó el relato hablando de su amiga, una mujer de ahora 30 años, que se fue a vivir de América Latina a Estados Unidos cuando tenía 19 años. Ella se fue de estudiante, pero después pudo conseguir un trabajo y le pidió a su novio que vivieran juntos allá.

“Él había abandonado la universidad y trabajaba a tiempo parcial. Según lo que puedo entender, él no quería irse de la casa de sus padres debido a la comida gratis y no pagar alquiler”, contó la chica del relato sobre la relación de su amiga con el ex.

El tipo la ghosteó durante tres años y ella asumió que su relación terminó

Total que la mujer no logró convencer a su novio de vivir juntos en Estados Unidos, pero sí a su amiga con quien rentó una casa más grande. Meses después la relación de ambas con sus respectivas parejas comenzaron a fallar y ambas terminaron solteras.

“Alrededor del comienzo de la pandemia, las cosas se volvieron difíciles para ellos... No hablaban ni pasaban tiempo juntos ni nada”, dijo la chica del relato sobre su amiga de Latinoamérica. “En ese momento, yo también estaba pasando por una ruptura, así que no estaba realmente en mi mejor momento”.

La chica de Latam dejó de recibir mensajes por parte de su novio, así que asumió que todo había terminado. “Cambió todas sus redes sociales a “soltera”, lo que él podía ver, lo eliminó de sus contactos de emergencia en el trabajo y en su médico, y siguió adelante con su vida”, relata la persona de Reddit.

La cosa es que este 2023, la chica que cuenta el relato en Reddit detalló que su padrastro enfermó y su mamá necesitaba ayuda para cuidarlo. Entonces ambas chicas se fueron a vivir con ellos y la chica de Latinoamérica incluso se volvió como una hija para los papás de su amiga.

Ambas amigas se fueron a vivir juntas y recientemente compraron una casa

“De hecho, bromeamos que una de nosotras debería adoptar y hemos desarrollado una dinámica de madre/tía. Y ahora la broma es más seria, ya que estoy considerándolo y ella me apoya mucho”, mencionó la chica que asegura, ella y su amiga no son pareja y simplemente son muy unidas.

Ambas encontraron una casa con 4 habitaciones, 2 baños y medio, un jardín y todo lo que necesitan (de hecho ambas trabajan ahí). “La conseguimos después de muchas dificultades y acuerdos”, contó la chica sobre la nueva casa que decidieron presumir en redes sociales.

El sujeto entonces quiso regresar con su ex como si nada

Es ahí cuando de nuevo entra el ex novio en la historia. Al parecer este sujeto vio en redes sociales que su ex (la chica de Latam) ya vivía en una casa más grande y decidió escribirle un mensaje donde le decía que estaba emocionado de irse a vivir a ese lugar con ella.

“Ella le dijo que esta era su casa conmigo y mis padres. Él le respondió que, dado que eran una pareja, debería expulsarme a mí y a mis padres para que él pudiera mudarse”, detalló la mujer sobre el sujeto, quien no sabía que su ex sólo había comprado una parte de la casa.

“Quiero señalar que mis padres compraron la casa. Nosotras, mi amiga y yo, les pagaremos nuestras partes durante los años. Y si ella decide mudarse, yo terminaré de pagar y compraré su parte. Todo está por escrito y firmado”, aclaró la joven del relato que nos dejó con cara de ‘what’.

Total que luego de batear al ex que volvió a escribirle 3 años después de ghostearla, la chica de Latam recibió quejas por parte del sujeto: “Me enojé, le quité el teléfono a mi amiga y le dije que podría vivir en una cueva de osos por lo que a mí respecta, pero que dejara en paz a mi amiga y a nuestra casa”, afirma la amiga.

Y como lo batearon, ahora el sujeto afirma que su exnovia es lesbiana

El sujeto se volvió loco y empezó a lanzarles insultos homofóbicos. Ahí la mujer (la que cuenta la historia) se enteró que el ex siempre había sido abusivo con su amiga y ese tipo de comportamientos no eran nuevos. Incluso antes ya había acusado a su novia de haberle sido infiel con esta amiga.

La mujer del relato cuenta que apoyó a su amiga para dejar a este patanazo, pues en su momento ella hizo lo mismo e incluso la llevó al hospital cuando su pareja la golpeó hace años: “Mi amiga es como una familia para mí y estaría dispuesta a cualquier cosa antes de permitir que algún bastardo con problemas de compromiso la haga sufrir”, aseguró.

La cosa es que desde entonces, el sujeto lanzó “una gran campaña en nuestro grupo de amigos para decir que mi amiga lo abandonó y lo dejó sin hogar”. Y es que el tipo canceló su contrato de arrendamiento al ver que su ex tenía casa nueva.

“También afirma que somos satanistas lesbianas que probablemente maltratan a nuestras mascotas y que nos aprovechamos de mis padres”, dijo la chica al afirmar que la mayoría de sus amigos conocen la verdadera historia, pero el hombre insiste en ‘quemarlas’ con otras personas.

Otro día, otro caso de la vida real que sale en Reddit

“Así que sí, el ex de mi amiga es un desequilibrado, y si alguna vez se acerca a ella de nuevo, personalmente le proporcionaré una vasectomía gratis”, afirmó la mujer de la historia que después contó, el sujeto que hizo ghosting quería regresar con su amiga sólo porque después de salir con varias chicas ninguna quiso vivir con él.

Aparentemente el sujeto por ahora no sabe donde vive su ex y esperemos que así sea en los próximos años. “No acudiremos a la policía a menos que ocurra algo grave, ya que técnicamente esto no es un delito, pero vamos a conservar grabaciones y conversaciones de texto”, agregó la joven.

Estamos seguros que después de leer esta historia, uno que otro reconsiderará si realmente esa historia de Ghosting que le pasó fue tan aterradora o cínica como la de las chicas de este relato. ¿O ustedes qué opinan al respecto?

