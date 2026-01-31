Lo que necesitas saber: La entrada es gratis y habrá 50 expositores de varios estados del país, con tamales tradicionales y otros no tanto

Tamales y Coyoacán, dos palabras que combinadas resultan en un placer único para cualquiera que se haya dado una vuelta por ese mágico lugar. No había mejor sitio para armar una Feria del Tamal en pleno día de la Candelaria.

Oh sí, nuevamente hay Feria del Tamal en Coyoacán y queremos contarte todos los detalles porque queremos verte por allá para entrarle con todo a deliciosos tamalitos de todo el país.

Foto ilustrativa: “La Herencia del Sabor” Facebook

¿Cuándo es la Feria del Tamal en Coyoacán?

Dijimos que será en pleno día de la Candelaria, pero en realidad ese será el broche de oro de varios días disfrutando deliciosos tamales.

La Feria del Tamal en Coyoacán comenzó el jueves 29 de enero y estará abierta hasta el lunes 2 de febrero… ¡Cinco días enteros comiendo tamales de diferentes estados del país con sus recetas únicas!

Horarios de la Feria del Tamal en Coyoacán 2026

Bueno, bueno, en realidad no serán días enteros. El horario de la Feria del Tamal es de 11:00 a 19:00 horas cada uno de los días que estará abierta al público.

Por cierto, no te preocupes por el costo, la entrada es completamente gratis. Sólo lleva suficiente dinero para comprar los más posibles y probar de todo un poco.

Foto: Museo Nacional de Culturas Populares (Facebook)

¿Y dónde es la Feria del Tamal en Coyoacán?

Ah claro, ya te estamos invitando a ir pero ni hemos dicho a dónde. Cuando decimos Coyoacán, seguro lo primero que viene a la mente de quien ha ido es el centro, ahí por la fuente de los coyotes y eso. Y más o menos es por ahí, aunque algunos metros detrás de la iglesia.

La Feria del Tamal 2026 está en el Museo Nacional de Culturas Populares, que está sobre Avenida Miguel Hidalgo 289.

Foto: Captura de pantalla de Google Maps

Foto: Museo Nacional de Culturas Populares (Facebook)

Tamales tradicionales y otros no tanto durante cinco días

Nuestra recomendación es tratar de ir diferentes días, o bien, si sólo puedes uno, ir con mucha hambre y ganas de probar de todo.

Lo decimos porque habrá 50 expositores de diferentes estados, ofreciendo desde los clásicos verde, rojo y de dulce, hasta variantes que no encuentras todos los días como tamales rellenos de carne de conejo, el Zacahuil de la huasteca potosina que es gigante, y corundas, tamales triangulares típicos de la cultura purépecha directito desde Michoacán.

Foto: Museo Nacional de Culturas Populares (Facebook)

Foto: Museo Nacional de Culturas Populares (Facebook)

Nada más resta decir que, ahora sí, ya nomás los tamalitos y empezamos la dieta. ¿O qué no?