Filtración de datos de Instagram expone a 17.5 millones de usuarios

Lo que necesitas saber: Quedaron expuestos datos como nombres de usuario, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones físicas

No bueno, vaya día con eso de la ciberseguridad. Justo cuando andamos preocupados por la vulnerabilidad en el registro de líneas telefónicas, nos enteramos de que hubo otra filtración de datos personales masiva, pero ahora en Instagram.

Oh sí, reportan que datos personales de 17.5 millones de usuarios quedaron expuestos luego de una filtración masiva de la que aún no se sabe la causa o el origen.

Foto: solenfeyissa, Pixabay

Filtración de datos masiva en Instagram

La empresa de ciberseguridad Malwarebytes reportó originalmente la filtración de datos en Instagram. Según Cyber Security News, toda esa información ya está circulando en la Dark Web y hasta la pusieron en venta.

Los datos que quedaron expuestos fueron los siguientes:

Nombre de usuario

Correo electrónico

Números de teléfono

Direcciones físicas

Robo de identidad, phishing e ingeniería social, son algunos de los problemas que podrían presentarse con los usuarios cuyos datos quedaron expuestos. Ya lo decíamos, ¡fueron 17.5 millones! Una cifra muy preocupante.

Foto: EyestetixStudio, Pixabay

¿Qué hacer si tus datos de Instagram fueron robados?

El citado portal indica que, en efecto, un vendedor identificado como Subkek ofrece datos personales masivamente en la Dark Web, y que habrían sido robados en el último trimestre del año.

Malwarebytes reportó la información para ofrecer sus servicios, ya que tienen un enlace donde puedes checar si tu cuenta fue afectada y ayudarte con eso. Aquí está el link.

Ahora bien, como seguro cobran por ello, también puedes checar que no haya intentos de inicio de sesión desde tu cuenta o te hayan llegado correos que simulen ser de Instagram o sean de Instagram.

Foto: raphaelsilva, Pixabay

Diversos usuarios han reportado que ya les ha llegado notificación de que se requiere cambiar la contraseña, lo que revela que hay alguien intentando acceder a ella.

Ante esto, se recomienda habilitar inmediatamente la autenticación de dos pasos, cambiar la contraseña por una muy segura (con combinaciones difíciles y nada de nombres, fechas o palabras simbólicas), estar pendientes de correos o mensajes que tengan relación con Instagram, revisar intentos de inicio de sesión y checar todo lo que tengas vinculado a tu cuenta de Instagram para monitorearlo también.