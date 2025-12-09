Lo que necesitas saber: Ahora tendremos dos fechas y dos lugares para echarse un clavado en el clásico Gran Bazar de Merch de conciertos en el Palacio de los Deportes.

Llegó uno de los momentos que los fans de la música estaban esperando. Si estuviste guardando los pesos durante el año —bueno, los pocos que sobraban después de los boletos—, es momento de echarle un ojo al Gran Bazar de Merch de conciertos en Palacio de los Deportes.

Ya saben, el espacio que se pone cada año donde puedes comprar toda la merch no-oficial que se quedó de los conciertos de 2025.

Este año hay dos ubicaciones del Gran Bazar de Merch de conciertos

Si quieren echarle un ojo a las compras decembrinas o tienen una playera, colcha o gorra que se les pasó comprar el día del concierto —¿vieron la de los gatitos agarrándose a guamazos con Oasis? Esa sí la quiero—, este es el momento para encontrarla.

Sobre todo porque para el Gran Bazar de Merch de Conciertos tendremos dos ubicaciones.

La primera: en la Sala de Armas

El primero de los espacios será en la Sala de Armas, cerca del Metro Ciudad Deportiva. También estarán en la explanada del Estadio GNP.

Las fechas están previstas para el próximo 17 y 18 de diciembre. En un horario desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche.

Este es el flyer de la Sala de Armas

En este Bazar de Merch de conciertos, dicen, habrá descuentos de hasta el 70% en tus compras. Entonces, si una playerita estaba en 200 pesos, en el evento te la vas a poder llevar en 60 pesos. Suena bastante suave.

El segundo: en la calle de Atletas

La otra opción si te quieres lanzar al Bazar de Merch de conciertos tiene muchos días más disponibles. Esta versión está en la calle de Atletas, cerca de Metro Velódromo.

Acá los días son 14, 15, 17, 18, 22 y 23 de diciembre. Los horarios van de 10 de la mañana a 8 de la noche.

Este es el de la calle de Atletas

Acá, como en el otro, prometen buenos descuentos. Si una gorra estaba en 150, pero la agarras con el descuento de 50% calcúlale que te va a salir como en 70 u 80 pesos. Bastante bueno, ¿no?

Entonces, ya saben, si quieren buscar las que se les pasaron de Dua Lipa, Bad Bunny, algunas de Oasis o Lady Gaga —con un larguísimo etcétera—, esta es su chance.