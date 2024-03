Lo que necesitas saber: Elena Garro comentó varias veces que había sufrido de diferentes tormentos por parte de Octavio Paz, como que no podía escribir poesía o ver a sus amigos.

¿Por qué la escritora se expresó muchas veces tan mal del Premio Nobel de Literatura mexicano? Acá les queremos contar un poco de la relación entre Elena Garro y Octavio Paz, así como aquellos hechos por lo que se dice que el poeta atormentó a la autora de “Los recuerdos del porvenir”.

El inicio de su relación

De acuerdo con Beatriz Esquivel de Revista Central y José Pablo Criales de El País, la historia de la relación entre Elena Garro y Octavio Paz comenzó por ahí de 1935, cuando la escritora tenía solamente 18 años y estaba en el bachillerato y el poeta tenía 21 años y era estudiante de Derecho.

Y sí, aunque en un inicio todo parecía ir relativamente bien, pues salían y hablaban de libros y escritores, tres meses después la relación comenzó a teñirse de discusiones y peleas que con el tiempo incrementaron y acabaron por romper su vínculo.

Incluso, según la doctora en Literatura Hispánica, Luz Elena Gutiérrez de Velasco, cuando se conocieron por primera vez, el poeta le dio un jalón a Garro para que bailaran juntos en una fiesta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, lo que para la académica pudo marcar el inicio de su violenta relación.

Retrato de Elena Garro y Octavio Paz hecho por Moreno Villa en 1938 vía Zona Paz.

Luego de tres meses de haberse conocido, Octavio Paz comenzó a chantajearla; por ejemplo, como puede leerse en una de las cartas que le mandó a Garro, la amenazó con suicidarse si no se casaban, razón por la que sus padres le prohibieron seguir saliendo con él y hasta le advirtieron que podían enviarla a un internado.

“Si quieres casarte conmigo, no me olvides. Si no me amas dímelo también: tienes ese deber. El único que te exijo. Que contestes a todo lo que te pregunto aquí. Debes contestar todo esto; de otro modo haré una locura”, le escribió esa vez, y dos años después, se casaron finalmente.

Elena Garro fue presionada a casarse

Como varias veces contó Elena Garro, los amigos de Octavio Paz la sacaron de sus clases, no les importó que tenía un examen de latín, y la llevaron al Registro Civil paras contarle a las autoridades que ya tenía 21 años, la edad mínima en la que se podía contraer matrimonio en aquel tiempo, y así se pudiera unir con el poeta mexicano.

Foto: Archibaldo Burns, Elena Garro, Paz y Helena Paz vía Zona Paz.

Y así su matrimonio comenzó con otro tipo de problemas, principalmente económicos, ya que Paz sólo tenía sueldos mínimos y algunas becas, y la escritora apenas comenzaba su carrera en el periodismo. Cabe señalar que para aquel momento, Garro ya era madre, pues había tenido a Helena Paz Garro, quien nació un 12 de diciembre de 1939, tan sólo dos años después de casarse.

Pero a estos problemas luego se sumarían otros, principalmente discusiones y conflictos entre los dos, como que, supuestamente, el Premio Nobel de Literatura prohibió a Elena Garro a escribir, pero de eso les contamos más aquí abajo.

Los tormentos a Elena

En entrevistas y libros, Garro dio varios testimonios de cómo fue su relación con Octavio Paz, así como de lo que varios han calificado como tormentos que tuvo que sufrir la también poeta mexicana. Hablando de eso, hace poco el académico Guillermo Sheridan publicó un libro llamado “Odi Et Amo. Las Cartas A Helena” que reúne cartas que envió Paz a Garro y en las que también se puede leer un poco de lo que fue su relación; y también está un libro de Patricia Rosas Loátegui en el que se recopilan varios textos donde la escritora habla de su matrimonio.

En unas de estas declaraciones, Garro habló de la prohibición que le había hecho Paz sobre escribir poesía, además de cómo la orillaba a quemar sus escritos por miedo de que lo superara en la literatura.

Foto: Wikipedia // Elena Garro habló varias veces de su relación con Octavio Paz.

Pero también habló de como no le permitía ver a sus amigas y amigos, así como estudiar o simplemente bailar, como se lee en esta entrevista: “José Alberto Castro: ¿Con Buñuel de qué hablaba? Elena Garro: De que podíamos ser buenos amigos cuando Octavio lo permitiera. Yo fui muy alegre. Bailé rocanrol con Gabriel García Márquez. Mi primera vocación fue ser bailarina. Estudié danza con Hipólito Zybin, alumno de Pavlova. Y fui actriz y coreógrafa del Teatro de la Universidad, cuando lo dirigía Julio Bracho. José Alberto Castro: ¿Dónde quedó esa vocación? Elena Garro: En el juzgado donde me casé, porque Octavio nunca quiso“.

Como su matrimonio empezó a fracasar, los dos empezaron otras relaciones a la par. Por ejemplo, Garro empezó a salir con el escritor argentino Adolfo Bioy Casares, a quien conoció en París, Francia en 1949, cuando Paz era diplomático. Aunque igual tuvo una corta relación con el cineasta Archibaldo Burns.

Y aunque también Octavio Paz tuvo varias relaciones extramaritales, como con la pintora italiana Bona de Mandiargues en 1952, el poeta nunca fue tan criticado por esto como Garro.

Foto: Getty Images.

De esta manera, el matrimonio por fin terminó en 1959, pero su tormento continuaría cuando varios intelectuales, supuestamente impulsados por Paz, acusaron a Elena de espía del gobierno durante el Movimiento Estudiantil de 1968, por lo cual se tuvo que autoexiliar junto a su hija a España, hasta que 20 años después regresó a México, donde recibió varios homenajes antes de su muerte el 22 de agosto de 1998.

