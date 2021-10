Estuvo heavy: Hombre le dispara a su hijo porque no dejaba de tocar la guitarra

Dicen por ahí que la música es el remedio para muchos de nuestros males, y la verdad es que en algunos casos estamos de acuerdo. Sin embargo, hay personas a las que de plano no les encanta escucharla, y aunque no entendemos por qué no les gusta, también respetamos su decisión. Pero hay quienes de plano no toleran ni una sola nota, tal es el caso de un hombre que por más increíble que parezca, le disparó a su hijo porque no dejaba de tocar la guitarra… sí, no es broma.

Resulta que hace unos días se hizo viral la historia de Fred Hensley, un sujeto de 79 años originario de la ciudad de Blue Ash, Ohio. Para que se den una idea de qué tan grave se puso la situación, la policía respondió a una llamada que informó sobre un tiroteo accidental dentro de una casa y al llegar al lugar, se toparon con que este tipo le soltó un tiro a su propio retoño de 50 años, Fred Hensley Jr. Por supuesto que esto los dejó con el ojo cuadrado, pero terminaron sorprendido cuando supieron lo que sucedió.

Ah caray, ¿cómo esta eso de que el hombre le disparó a su hijo?

De acuerdo con medios locales, el hombre confesó que disparó su pistola calibre 380 hacia la guitarra porque su hijo no dejaba de rockear. Según esta misma fuente y los datos proporcionados por los agentes, el protagonista de esta bizarra historia soportó escuchar la lira durante más de una hora, pero llegó un punto en el que ya no pudo tolerarlo. En el lugar de los hechos encontraron la pistola, un casquillo gastado y la guitarra acribillada a balazos.

Sin embargo, la cosa no paró ahí. Al parecer, mientras la policía estaba de camino, el jovenzuelo de 50 años atacó a su padre luego y a pesar de estar herido por el disparo. Es por eso que al agresor se lo llevaron al hospital con heridas en la cara, pero posteriormente lo ficharon en el Centro de Justicia del Condado de Hamilton, donde lo acusan de agresión grave y violencia doméstica, y hasta el momento de redactar esta nota, se encuentra detenido bajo una fianza de 60 mil dólares.

Y quizá en este punto se estén preguntando, ¿qué pasó con el hijo? Bueno, pues al igual que a su papá, lo llevaron a un hospital con una herida de bala en la zona de la caja torácica. Por ahora no se ha informado de su estado actual, pero parece que la herida no pone en peligro la vida. A diferencia de mucha otras historias sobre padres e hijos que les hemos contado (como ÉSTA que hasta nos hizo llorar), no cabe duda de que este hombre de plano no apoyaría a su retoño si quisiera convertirse en rockstar.