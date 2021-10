Chale: Critican a influencer por posar y tomarse fotos frente al ataúd de su papá

Ya hemos dicho demasiado de los llamados ‘influencers’ y de la capacidad que tienen de hacer/decir cosas para crear polémica en redes sociales. El caso de hoy es protagonizado por Jayne Rivera, una joven influencer que se hizo viral por subir fotos en donde posaba frente al ataúd de su papá.WTF?!

En redes sociales comenzaron a circular una serie de imágenes que Rivera, influencer de 20 años originaria de la ciudad de Miami, en Florida, que el pasado 24 de octubre posteó una serie de fotos en su cuenta de Instagram y donde se le veía con un vestido negro, medias del mismo color y posando como modelo frente al féretro de su jefecito.

“Mariposa vuela lejos. Rip Papi, eras mi mejor amigo. Una vida bien vivida” decía la descripción de las imágenes que se viralizaron en internet, las cuales despertaron criticas hacia la influencer ya que para muchos este acto pareció el claro ejemplo de que los creadores de contenido en internet son capaces de todo con tal de conseguir likes.

Total que la polémica escaló a tal grado de que la cuenta de Instagram de Rivera fue suspendida, aunque eso no evitó que en otras plataformas como Twitter y Facebook la chica recibiera criticas de todo el mundo, pues algunas personas aseguraron que lo ocurrido no sólo fue una manera de querer llamar la atención, sino que ofendió la memoria de su papá.

Al final la joven no tuvo de otra más que salir a explicar lo ocurrido y lo hizo a través de una entrevista con el canal de televisión NBC6, a quienes dijo que no le ve nada de malo al haber subido las fotos frente al féretro de su papá. La influencer dijo que hizo eso porque además de ser su manera de lidiar con la pérdida, su jefecito así lo hubiera querido.

“Él no se hubiera enojado por esto, creo que me está mirando desde arriba y diciendo ‘esa es mi chica'”, dijo Jayne Rivera al detallar que su papá a veces era quien le tomaba las fotos que posteaba en internet, las cuales en esta ocasión la convirtieron en “víctima de una ola de odio” en redes sociales. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

YOOOOOOOO ok so ik her she was a popular girl in my area and everyone was like wtf even her friends didn’t know what to say if she deleted her account she made another one definitely damn she was in the same graduate class as me 😬 pic.twitter.com/i0sotzlTWw

— Isaac Castillo ( H-TOWN forever 🤘🚀) (@odysseusv8) October 28, 2021