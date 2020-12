Hombre denuncia a pareja que presuntamente intentó robar en un cajero automático de Azcapotzalco

Aunque la delincuencia parece ser algo de todos los días, no podemos negar que los ladrones andan más truchas que nunca durante estas épocas navideñas, pues es en el mes de diciembre cuando la mayoría de las personas recibe un dinerito extra en sus bolsillos. Ya sea el aguinaldo, la caja de ahorro, la prima vacacional, etc.

Es por lo mismo que en esta temporada las denuncias de asaltos y robos son más frecuentes de lo que nos gustaría. Sin embargo, muchas personas deciden contar su experiencia para alertar a otras personas y evitar que pasen por la misma experiencia amarga. Tal y como la historia de Edgar y su mamá.

Edgar acompañó a su mamá a retirar dinero del cajero automático

Un joven contó al diario Milenio el intento de asalto que estuvo a punto de sufrir su mamá luego de que acudiera al cajero automático de una sucursal de Bancomer, ubicada en la Calzada Camarones y Avenida Cuitláhuac, de la alcaldía Azcapotzalco, donde una pareja tenía la intención de quitarle su dinero.

De acuerdo con el relato del joven, el pasado 16 de diciembre alrededor de las 6 de la tarde, acompañó a su mamá a la sucursal bancaria en cuestión para hacer un retiro en efectivo. Él espero en el carro mientras la señora entró al lugar para realizar la operación, y fue ahí donde se dio cuenta que una pareja supuestamente intentó asaltarla.

Y una pareja intentó engañar a la señora para robarle

Y es que minutos después de que entrara al banco, la mamá de Egdar salió con su hijo y le pidió que le tomara foto a una mujer que afirmaba ser empleada del banco y que intentaba ‘ayudarla’ para poder hacer el retiro bancario, esto a pesar de que la señora le dijo en repetidas veces que ella sabía utilizar el cajero automático.

Edgar entró a la sucursal para pedirle a la tipa que se identificara y explicara por qué se hacía pasar por una empleada del banco si estaba vestida de civil. “Yo no le dije a tu mamá, yo trabajo en una sucursal de Banamex y a mí no me estés grabando”, menciona la mujer quien se aferra a pesar de que Edgar le dice que eso no es cierto.

Pero Edgar enfrentó y grabó a los presuntos delincuentes que estaban en el cajero automático

La mujer amenaza a Edgar con grabarlo y le dice que está embarazada, luego le suelta un puñetazo y lo reta a que la golpee. Los dos sujetos intentan irse del lugar y el joven les dice “pinches ratas”, por lo que la tipa del video le dice a su presunto cómplice que se rife un tiro “aprovechando que es menor de edad”.

“Cuando apagué mi celular y dejé de grabar para defenderme, ella le dijo (a su cómplice) ‘ya, jálate’ y salieron corriendo los dos”, mencionó Edgar a Milenio. A continuación les dejamos el video que el joven captó en la sucursal bancaria:

Estos presuntos ladrones, están en los cajeros automáticos “Ayudando” a los cuentahabientes en el cajero de Av. Cuitláhuac y Camarones, #Azcapotzalco,

la mujer supuesta trabajadora del banco Tome sus precauciones.@GaboOrtega73 @jgcisneros08 @OMAR_PATINO @252COMS pic.twitter.com/A0fH7hlY7b — UNIPOL (@CoordinacionDM) December 17, 2020

Ha recibido amenazas después de difundir el video

El afectado mencionó al diario que luego de difundir el video ha recibido amenazas a través de redes sociales, donde le han dicho que mandarán a un menor de edad a “chingar” a alguien de su familia, para que el delincuente no pase tanto tiempo en la cárcel.

Conociendo cómo funciona la justicia en nuestro país, la verdad es que no nos sorprendería tanto si eso ocurriera…