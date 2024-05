Si te preguntas por qué la visita de RIIZE causa tanta expectativa entre los seguidores de la industria del K-Pop y por supuesto sus fans BRIIZE, debes saber que es un grupo que a menos de un año de debutar han sido nombrados “Rookies del año”, están de gira mundial con su Fan-Con Tour: Riizing Day y a su corta pero prometedora carrera se suma el presentarse dentro de un festival internacional no exclusivo de K-Pop, como lo es Tecate Emblema 2024.

RIIZE pertenece a la SM Entertainment, compañía que vio surgir a grupos como NCT (de donde salieron Shotaro y Sungchan), Super Junior, Aespa, EXO, Girls´ Generation, entre otros más. Lo que aumenta las expectativas sobre el grupo para convertirse en los futuros íconos de la 5ta generación en la industria del K-Pop.

Su sencillo debut “Get a Guitar” ha vendido más de un millón de copias y cuenta con más de 60 millones de reproducciones en Spotify a la fecha, además alcanzaron un millón de seguidores en Instagram en solo cuatro días desde su debut en septiembre del 2023.

Pero no son solo los récords los que hacen a RIIZE destacar sobre otras propuestas. El grupo formado por Shotaro, Eunseok, Wonbin, Sohee, Anton y Sungchan brilla por sus canciones llenas de energía y optimismo, coreografías que todos quieren replicar, voces distintivas que juntas armonizan a la perfección y un increíble carisma que hace conectar fácilmente con la agrupación.

En Sopitas.com tuvimos la oportunidad de entrevistar a los chicos por su visita a México con su FAN-CON TOUR: Riizing Day, el cuál se llevará a cabo el próximo 15 de mayo en el Teatro Metropólitan. Donde BRIIZE (el nombre de su fandom) podrán tener una experiencia más cercana, llena de baile, dinámicas con los Idols y escuchar sus más recientes hits como “Impossible”, “Love 119” y “Siren”.

Además platicamos sobre su participación en Tecate Emblema como el primer grupo de K-Pop en unirse al lineup de un festival de este tipo en México. ¡Checa todo lo que nos contaron!

Sopitas.com: Presentarse en un festival como Tecate Emblema puede ser una experiencia emocionante y desafiante. Siendo el primer grupo en presentarse en un festival en México que no está exclusivamente enfocado en el K-pop, ¿cuáles son sus expectativas de esta experiencia?

Y como aún no hemos presentado algunas canciones en vivo, las mostraremos esta vez, así que esperamos que todos las disfruten con nosotros.

Sopitas.com: ¿Qué tipo de impresión esperan hacer que pueda crear el camino para que más grupos se presenten en festivales en el futuro?

Sopitas.com: Sabemos que tienen un gran cariño por todos los BRIIZE, quienes sin duda estarán en primera fila para mostrar su apoyo. Sin embargo, habrá muchas personas que verán a un grupo de K-pop en vivo por primera vez. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a BRIIZE y a las nuevas audiencias?

Sungchan: Como alguien de Corea y del otro lado del mundo, quiero utilizar nuestras canciones y nuestra presentación no solo para llegar a los fans en México, sino también para que otro público sepa que este tipo de música existe. También quiero que nuestra presentación sea hermosa para que nuestros BRIIZE se sientan orgullosos. Y siento que necesitamos manejar bien nuestra resistencia para poder ofrecer nuestra mejor actuación.

Sopitas.com: BRIIZE tendrá la oportunidad de estar de manera más íntima con ustedes durante el Fan-Con en México “Riizing Day”, que sin duda es una forma de romper la barrera digital y compartir espacio de manera más cercana. ¿Qué les gustaría compartir y experimentar con sus fans en México?

He escuchado que México es conocido por su abundante energía, así que quiero experimentar una presentación con esa energía desbordante junto con los BRIIZE que vienen a ver nuestro show.

Anton: En mi caso, ya he ido a México cuando era joven, pero ahora, como miembro de RIIZE, es bastante increíble ir allí para presentarme. Estoy seguro de que los fans en México también están emocionados, y yo también estoy emocionado de ir allí y ofrecer un gran show.

Shotaro: Esta vez, vamos a México por primera vez. Es emocionante poder encontrarnos en persona con los BRIIZE en México. Así que, por supuesto, es importante para nosotros mostrar una gran actuación, pero también quiero preguntar directamente a los BRIIZE de México sobre su cultura, qué tipo de comida o lugares deberíamos visitar, y cosas así. Me gustaría preguntarles directamente.

Sopitas.com: Han mencionado antes que podríamos escuchar algunas canciones inéditas durante el fan-con, ¿tienen planeado presentar esas canciones en México también? ¿Pueden contarnos si hay algo especial planeado para el fan-con en México?

Sopitas.com: La audiencia mexicana es muy dedicada. Normalmente nos emocionamos, bailamos y cantamos durante todo el concierto, sin limitarnos al fanchat. ¿Han escuchado algo sobre el público en los conciertos en México? ¿Esperan experimentar algo en particular?

Eunseok: Sí, he escuchado que la gente en México está llena de entusiasmo, así que espero que canten entusiastamente nuestra nueva canción y nos den mucho apoyo.

Wonbin: Tengo algunas presentaciones inolvidables en mi memoria, como los de KCON LA o MAMA. Realmente he escuchado mucho sobre la apasionada energía del público mexicano, así que espero que esta actuación se convierta en otra memorable, recibiendo ese tipo de entusiasmo ardiente una vez más.

Sopitas.com: Desde su debut con “Get a Guitar” en septiembre de 2023, su popularidad y la buena respuesta del público son innegables. ¿Cómo ha sido para ustedes manejar su rápido éxito desde su debut?

Sungchan: Desde nuestro debut, Hemos recibido mucho interés y amor de muchas personas, pero aún no siento que hayamos logrado un éxito rotundo. A veces, cuando camino por la calle o entro a una tienda de conveniencia y suena nuestra canción, me siento orgulloso y feliz. Espero que podamos seguir ascendiendo (RIIZE) trayéndoles más buenas canciones en el futuro.

Sopitas.com: Es muy difícil para los fans elegir una canción favorita de RIIZE, ¿pueden compartir cuál es la canción que más disfrutan en este momento? Ya sea por la letra, la coreografía, el video que más disfrutaron grabar, ¿pueden contarnos?

Sopitas.com: Tenemos curiosidad y nos gustaría saber sobre algo que los motive o les haga feliz, ya sea una canción favorita, una película, una serie, algo que hayan disfrutado comer últimamente. ¿Qué le hace feliz a RIIZE?

Shotaro: Originalmente, esa era la situación, pero esta vez, durante las actividades de ‘Impossible’, volvimos después de mucho tiempo. El escenario se convirtió en una gran fuente de motivación para mí, y además, aunque no está relacionado, siento que recientemente me he vuelto a obsesionar con ‘Odolppyeo’.

Sohee: Creo que la felicidad que siento en el escenario es la más grande, también cuando terminamos este tipo de presentaciones y los miembros nos reunimos alrededor de la mesa en nuestro dormitorio y comemos algo delicioso…cosas así, y por supuesto, BRIIZE.