Lo que necesitas saber: El 2001 fue un año de grandes inventos y acá les mencionamos los 10 que revolucionaron al mundo.

El año ya se nos fue… y, en este 2026, algunos inventos que cambiaron al mundo en 2001 cumplirán 25 años. Acá te dejamos la lista, para que te llegue el sentimiento de nostalgia.

Foto: Fox.

Esta es la lista de los 10 inventos del 2001 que cambiaron al mundo

Pareciera que desde el 2001 no ha pasado tanto tiempo… aunque este 2026 se cumplirán 25 años y es justo por esto que vale la pena ver algunos inventos que en aquel momento cambiaron al mundo y que todavía son referentes en nuestra época.

El lanzamiento del iPod

No podíamos empezar esta lista con otro invento que el iPod. Con la llegada de este invento revolucionario para la época, la gente pasó de usar los Walkmans y Discman a utilizar los iPod, dispositivos que, además de ser mucho más pequeños y portátiles, también dejaban llevar “1,000 canciones en el bolsillo”.

Sin duda, este reproductor de música marcó un antes y un después en la industria musical…tanto así que este inventó duró más de 20 años en el mercado hasta que Apple le dijo adiós en 2022.

La llegada de iTunes

Ese sin duda fue uno de los mejores años para Apple, pues además del ya mencionado iPod, también llegó iTunes, reproductor de música para Mac y que fue fundamental para su tienda digital.

Y es que tras su éxito, en 2003 se lanzó iTunes Sotre, herramienta que permitía a la gente comprar o rentar contenido… eso hasta la llegada de otras aplicaciones como como Apple Music y Apple TV.

Evolución de iTunes // Captura de pantalla

La creación de Wikipedia

Y sí, ya van a cumplir 25 años desde la creación de este invento que ha ayudado a millones de estudiantes, profesores y cualquier persona que quiera saber sobre algún tema.

En 2001 se creó el sitio web Wikipedia, una enciclopedia gratuita que, con el auge del internet, llevó el conocimiento a todo el mundo… y aunque debido a la falta de recursos en varias ocasiones ha estado a punto de cerrar, aún sigue siendo uno de los sitios web más importantes en nuestra época.

Foto: Getty Images.

La venta del Nintendo GameCube

En ese mismo año también salió a la venta la Nintendo GameCube, una consola que, si bien no destacó debido a la competencia, trajo consigo juegos revolucionarios como Super Mario Sunshine y The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Destacó por su forma de cubo y el mando con botón A grande. Además de ser la primera consola de Nintendo que implementó el formato de discos y no cartuchos como lo habían hecho sus antecesoras.

Nintendo GameCube // Imagen: Wikipedia

La primera consola de Xbox

Sin duda, el 2001 fue un gran año para la industria del entretenimiento, no solo por lo que ya te contamos, sino también porque Microsoft lanzó la primera consola de Xbox.

Este invento llegó a cambiar las reglas del juego, pues PlayStation ya llevaba 3 años en el mercado y la Xbox se convirtió en su principal rival, que ocasionó todo un fenómeno entre los gamers.

Primer consola de Xbox // Imagen: Wikipedia

La llegada de Windows XP

Y hablando de Microsoft, ese mismo año también lanzó Windows XP, un sistema operativo que fue fundamental para la computación y unificó la interfaz de las computadoras por mucho tiempo.

Aunque eso sí, a diferencia de otros inventos que ya te contamos, utilizar Windows XP en el 2026 puede ser riesgoso debido a que su sistema de seguridad ya es obsoleto. Mejor solo conservar el recuerdo del paisaje de colinas que nos daba de fondo de pantalla.

Lanzamiento de Windows XP // Imagen: Wikipedia

Comercialización de celulares… con cámaras

Aunque los primeros teléfonos con cámara se inventaron a finales del 2000, fue en el 2001 que este invento que revolucionó los celulares y que hasta nuestra fecha sigue siendo utilizado comenzó a comercializarse de manera masiva.

Algo que para nuestra época ya es algo cotidiano, hace 25 años era considerada una novedad… pues la venta de Sharp J-SH04 marcó el inicio de la era de poder tomar fotografías desde nuestros celulares.

Celulares con cámaras // Imagen: Wikipedia.

Primer trasplante de un corazón artificial

Este 2026 también se cumplirán 25 años desde que fue creado e implantado el primer corazón artificial totalmente autónomo, pues no requería de cables externos… marcando un hito para los pacientes con problemas en el corazón

Y es que aunque fue un prototipo y su duración fue limitada, este desarrollo impulso la investigación en la medicina para que la gente pudiera vivir fuera de los hospitales.

Trasplante de corazón artificial // Foto: Universidad de Utah

El desarrollo del hígado artificial

Y el corazón no fue el único órgano humano que recibió atención por la medicina durante el 2001, pues también se desarrolló el hígado artificial.

Este, más que ser un órgano artificial funcional, buscaba ser una opción para los pacientes que esperaban el trasplante de un hígado. Invento que salvó miles de vidas.

Hígado // Imagen: Canva

El descubrimiento del año: la nanotecnología

Y por último pero no menos importante, no podíamos dejar de lado el descubrimiento de la nanotecnología, invento que permitió innovaciones médicas, tecnológicas y en los materiales.

Más que un solo invento, se trató de la consolidación de esta ciencia que permitió la aparición de productos como ropa antiarrugas, protectores solares transparentes y mejoras en las baterías.