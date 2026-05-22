Nacen tres crías de bisonte americano en Coahuila

Lo que necesitas saber: La especie del bisonte americano regresa al estado de Coahuila después de considerarse extinto, gracias a un importante proyecto para su repoblación.

Buenas noticias: nuestro país es la casa de tres crías de uno de los animales en peligro de extinción más hermosos del planeta. La Reserva El Santuario, en Coahuila, recibió el nacimiento de tres crías de bisonte americano entre finales de abril y principios de mayo. Esta especie es la del mamífero terrestre más grande del continente y la llegada de estos terneros representa un hecho importante para su repoblación en el país.

Los bisontes estaban extintos en Coahuila desde hace 160 años./Imagen Pexels

La especie se consideraba extinta en el estado de Coahuila desde hace 160 años. Gracias al proyecto llamado Rewilding (que significa renaturalización), el pasado mes de noviembre de 2025 se introdujeron en esta región 44 bisontes en este valle ubicado en el Área de Protección de Flora y Fauna de Cuatro Ciénegas y ahora el esfuerzo rindió frutos con el nacimiento de estos pequeños bisontes.

Llegaron 44 bisontes americanos a la Reserva El Santuario./Imagen Cuatro Ciénegas Mágico Facebook

Los alrededores del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas de Carranza están llenos de tesoros naturales, con sus Dunas de Yeso, sus Minas de Mármol y el Río Mezquites, así como pozas con microorganismos similares a los que existieron hace millones de años, entre otros ecosistemas únicos.

El bisonte americano era uno de sus habitantes naturales desde tiempos remotos, hasta que quedó extinto debido a la caza indiscriminada y la reducción de su entorno. Ahora está de vuelta en estas hermosas planicies del norte mexicano.

El bisonte americano regresa a Coahuila

Esta especie de bisonte (Bison bison) es natural del norte del continente americano y originalmente se distribuía por regiones de Canadá, Estados Unidos y algunos estados del país como Coahuila, Chihuahua, Sonora, Nuevo León y Durango. En el pasado, sus ancestros habitaban las antiguas planicies coahuilenses para aprovechar los humedales y pastizales.

Tres tiernos terneros nacieron en estado silvestre dentro de la reserva./Imagen El Siglo Facebook

La comunidad N’dé, pueblo originario de la región, llamaba originalmente Iyáné al bisonte y para ellos era (o es) un ser sagrado que representa la abundancia compartida, la fuerza colectiva y el respeto entre el pueblo y la tierra. Hoy esta especie es un símbolo de resiliencia ecológica y emblema de la conservación.

Durante el siglo XIX, alrededor de la década de 1860, la especie desapareció del lugar debido a las campañas de cacería, la ganadería y la alteración de su hábitat. Sería hasta este 2025 que se realizó el proyecto de traer a estos cuadrúpedos peludos de vuelta a la región de Cuatro Ciénegas, en un esfuerzo conjunto entre la Fundación Pro Cuatro Ciénegas y otras dependencias como la Semarnat, la Conanp y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN).

Los bisontes son considerados como sagrados por las antiguas culturas./Imagen Rancho El Uno Instagram

El lugar elegido fue el paraíso natural que es la Reserva Ecológica El Santuario, en la Sierra Menchaca, ubicada a 10 kilómetros de Cuatro Ciénegas. En total, se liberaron 44 ejemplares de esta hermosa especie, (38 hembras y 6 machos), llevados desde el Rancho El Uno, de Janos, Chihuahua. Algunas hembras ya estaban en gestación y dieron a luz entre abril y mayo.

Tres nacimientos muy celebrados

El proyecto Rewinding cumple con sus objetivos. El nacimiento de estos pequeños terneros representa un triunfo para la conservación de la especie, sobre todo dentro de una región que originalmente era el hábitat natural del bisonte americano. Los especialistas afirman que es casi seguro que se den más nacimientos durante los próximos meses.

Los expertos pronostican más nacimientos en un futuro próximo./Imagen Milenio Torreón Facebook

Los bisontes comienzan a recuperar su territorio histórico y su regreso representa la oportunidad de restaurar los ecosistemas de la región, ya que ayudan a regenerar pastizales, dispersar semillas con su pelaje y favorecer la biodiversidad gracias al pastoreo natural. Ya se planea la reubicación de algunos ejemplares en otras reservas.

Su nuevo hogar es un paraíso natural./Imagen Reserva El Santuario Instagram

Proyectos de este tipo ya se han llevado a cabo en otros lugares como Sonora. El bisonte americano es un sinónimo de la libertad, en el pasado era conocido por vagar sin límites por las enormes llanuras en grandes manadas. Afortunadamente, con iniciativas como estas seguramente la especie de estos bellos animales se irá recuperando.