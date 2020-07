Esperen... ¿qué? Joven deja su trabajo para dedicarse a 'ser un perro' en redes sociales

Sin duda el internet nunca dejará de sorprendernos, pues por ahí nos encontramos con una que otra cosa que nos deja con el ojo cuadrado. En las redes sociales hay personas que están llevándose un buen billete, aunque no por subir retos a TikTok o por abrir un canal en YouTube, sino por actuar muy raro. Y ese es justo el caso de esta joven, que dejó todo lo que tenía para ‘convertirse en un perro‘.

Esta es la historia de Jenna Phillips, una mujer de 21 años originaria de Austin, Texas, que la está rompiendo en redes sociales de una manera extraña. Ella trabajaba como asistente en una óptica, pero consideraba que el tiempo que invertía haciendo exámenes de la vista y demás no le traían ganancias tan atractivas, así que decidió hacer un cambio radical en su vida con tal de ganar un poquito más de dinero.

De trabajar en una óptica a ‘ser un perro’

De acuerdo con The Mirror, la joven siempre se ha identificado como un perro y de repente actuaba como tal (cada quien sus gustos). En palabras de Jenna: “Me siento como un perro. Sólo quiero rodar, que me soben la cabeza, correr y jugar. Todo eso. Siempre he actuado como un cachorro, pero no de manera sexual. Solía fingir que era un cachorro cuando estaba creciendo. Me encanta que me digan ‘buena chica'”.

Así que ante la popularidad de aplicaciones como OnlyFans, comenzó a subir contenido de este estilo. Según lo que cuenta esta mujer, durante los dos años que trabajó en la óptica descargó la aplicación, empezando por publicar videos suyos, ya saben mostrando sus pies y esa clase de cosas moderrrnas. Sin embargo, y gracias a dos hombres que conoció en Chicago, se enteró de que podía llevarse más dolarucos actuando como perro.

Y a todo esto, ¿qué es OnlyFans?

Only Fans ha comenzado a ganar popularidad entre aquellos que les gusta el contenido para adultos, esta aplicación permite subir contenido sin censura y muchos la están aprovechando para publicar fotos con poca ropa y videos nopor. Dentro de ellas puedes suscribirte mensualmente las cuentas de un montón de personas, y ellos reciben una buena ganancia por todo lo que suben.

Pero no se espanten, que esta no es una app sólo para los que les gusta ver cosas ‘subidas de tono’ como dirían nuestras tías. Así como otras redes sociales, acá puedes seguir a personas de todo tipo, desde fotógrafos, cantantes, influencers, entrenadores personales y más, sin embargo, los que están llevándose la popularidad son los que le entran a los videos de este estilo.

Ahora, esta joven gana dinero como nunca antes

Así que una vez que supo de todo esto y el potencial que tenía compartir videos siendo un perro, la mujer abrió una página llamada yourpuppygirl, donde comenzó a subir contenido un poco más sexual. Según lo que explica Jenna, desde que se cambió a hacer videos de este estilo, han aumentado sus seguidores en OnlyFans y no solo eso, también el dinero que tiene en su cuenta bancaria.

Por cada video, la joven cobra entre 16 y 20 dólares (que al tipo de cambio actual sería de 359 a 450 pesitos mexicanos) por cada suscripción dentro de OnlyFans, aunque claro, entre más cara más extremo es lo que verán, aunque casi siempre Jenna aparece persiguiendo pelotas, caminando con correa o bañándose.

Who wants to play fetch? ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppylove ##puppycheck ##puppychallenge ##puppygirl

♬ original sound – yourpuppygirljenna

“Mis ingresos se han incrementado 100 veces desde que me pasé a hacer juegos de perros. Estoy ganando seis cifras mensuales. Hago vídeos personalizados y lo más que he cobrado por uno fue de 1,200 dólares”, cuenta esta joven. “Cuanto más pervertidos quieran los vídeos, más les costará”, mencionó Jenna.

Aunque se puede pensar que dentro de este ‘negocio’ no hay límites mas que el dinero, la mujer añadió que hay cosas a las que se niega rotundamente: “Algunas de las peticiones son demasiado. La gente me ha pedido que me grabe con un perro de verdad y nunca he dicho tan rápido que no a nada. No hay animales involucrados en mis rodajes y nunca los habrá”.

Grrr… my ball! ##fyp ##foryou ##prank ##lol ##funnyvideos ##viral ##tiktok ##puppylife ##puppydog ##puppylove ##puppycheck ##puppychallenge ##puppygirl

♬ original sound – yourpuppygirljenna