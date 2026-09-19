¿Por qué me interesa? El Servicio Meteorológico Nacional ha revelado que este año habrán seis frentes fríos más que en 2025.

Hace unos días, el Servicio Meteorológico Nacional anunció su pronóstico oficial para la temporada 2026-2027 en México y las conclusiones asombraron a todos. Este año se proyecta el ingreso de al menos 56 frentes fríos que ocurrirán entre septiembre del 2026 y mayo del 2027; la cifra supera el promedio histórico y estará atravesada por El Niño, un evento que provocará tormentas invernales en el norte y centro del país. Este escenario sugiere que se vienen meses de bajas temperaturas en la CDMX.

El anuncio es una novedad porque en años anteriores los inviernos en el centro y norte de México habían sido influenciados por La Niña, un fenómeno caracterizado por inviernos de días despejados, cálidos y secos. Sin embargo, en 2026 el panorama será totalmente distinto, ya que la temporada nos dejará jornadas más grises, un frío húmedo en la atmósfera y la presencia de bajas temperaturas por más tiempo.

El Niño ha profundizado su intensidad./imagen Unsplash

La razón científica de estos cambios está relacionada con que el Niño se encuentra por el momento fortalecido y está profundamente activo en las costas del Pacífico. Según las últimas mediciones, se han registrado corrientes de viento circulando a alta velocidad, lo que podría provocar que masas de aire del Ártico se desplacen al sur y afecten las temperaturas de varios lugares.

Aunque vivimos en una zona privilegiada, en la que el clima se mantiene templado, según los expertos, este año el invierno será un tanto más frío. En las zonas del centro de la capital podrían haber temperaturas mínimas de dos grados, mientras que en alcaldías montañosas como Tlalpan y Milpa Alta, se esperan heladas recurrentes y hasta amaneceres debajo de los cero grados.

Breve explicación del fenómeno de El Niño

El llamado fenómeno de El Niño ocurre toda vez que las aguas del océano Pacífico se calientan más de lo normaldebido a que los vientos alisios, que trasladan las corrientes de América a Asia, se han debilitado y han generado una especie de alberca estancada que se ha extendido a todas las costas de nuestro continente.

Aunque superficialmente pareciera un fenómeno aislado que solo afecta a poblaciones costeras, la realidad es mucho más compleja, y es que el Océano Pacífico funciona como una gigantesca pieza del clima global, y cuando cambia su temperatura, se altera la dirección de todos los vientos, alterando condiciones atmosféricas a miles de kilómetros de distancia.

El gobierno vigila los vientos en el pacífico en vivo./ imagen SMN

En el caso específico de nuestro país, en 20. Esto es una señal llamativa; todos los modelos meteorológicos apuntan a que en algunas zonas claves del Pacífico estas anomalías de temperaturas podrían superar los 2 grados. Esto significa que cambiará la travesía del aire húmedo y que en algunos lugares se darán las condiciones para que se formen tormentas inesperadas.

De acuerdo a las proyecciones del SMN, existen más de 60% de posibilidades de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte en el último trimestre del año. Si este escenario se cumple, estaríamos ante uno de los eventos climáticos más intensos desde 1950.

El Niño nace de la interacción de los vientos con el Pacífico./imagen SMN

Es importante aclarar que los expertos también han dicho que no hay nada escrito, y que las predicciones podrán cambiar según lleguen nuevos datos; lo que sí es una certeza es que se monitoreará al Pacífico 24/7 en tiempo real, para poder prevenir cualquier eventualidad.

¿Cómo protegernos del frío?

Independientemente de si se cumple o no este escenario hipotético, lo que sí es una realidad es que los climas templados de la CDMX han hecho que nuestras casas, escuelas y oficinas no estén debidamente preparadas para las temperaturas bajas.

A propósito de esto, aquí les dejamos 4 consejos útiles de Protección Civil, para que este año no muramos de frío.

Siempre que las temperaturas bajan hay que tomar precauciones./imagen Gaceta de la UNAM

1. Vestidos en capas: no hay que usar solo un abrigo grueso; más bien se recomienda vestirnos en tres capas: ropa térmica interior, una sudadera que mantenga el calor y una chamarra rompevientos.

2. Proteger cara, manos, cuello y cabeza: Las bajas temperaturas afectan particularmente a nuestro sistema respiratorio; por eso, si baja mucho el termómetro, el consejo, además de usar bufanda, gorro y guantes, es no respirar directamente el aire frío y proteger nuestra nariz.

3. Mantén bien cerrada tu casa: aunque la mayor parte de las casas y departamentos en la CDMX no cuentan con calefacción, sí hay maneras de mantener más calientito nuestro hogar; la más accesible y fácil es sellar bien, ya sea con una manta o con cinta aislante, las puertas y ventanas.

4. Mejorar la alimentación y la hidratación: Durante los meses de frío todos los expertos sugieren amplificar el consumo de frutas, verduras y agua. Mantener nuestro organismo hidratado ayuda a regular la temperatura corporal y aumentar el consumo de alimentos ricos en vitamina C nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico.