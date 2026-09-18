Bares de la CDMX para regresar a los 90 sin máquina del tiempo

Lo que necesitas saber: Si quedaste marcado por la década de los 90 o quieres aprender más sobre su cultura pop tienes que visitar algunos de estos lugares de la CDMX que te harán viajar en el tiempo.

La década de los 90 fue una época llena de expectativas ante la llegada del nuevo siglo. Teníamos una cultura pop inolvidable con luces de neón y avances tecnológicos como los CDs y el internet iba abriéndose camino. Se puso de moda el hip-hop y la música electrónica, llegaron los primeros teléfonos celulares y los reality shows. Si quieres recordar esa época entrañable, estos son algunos lugares de la CDMX que mantienen viva esa era nostálgica.

Recuerda los años noventa entre buena música y colores intensos./Imagen Pexels

Entonces había una moda relajada con prendas holgadas, coloridas y de diseño urbano, podíamos pasar horas hablando por el teléfono de casa, teníamos nuestra colección de casetes y no podíamos salir a la calle sin un walkman o un discman. Rentábamos películas en el videoclub para la función del viernes por la noche, comprábamos revistas y nos pasábamos papelitos con recados en las clases.

La década de 1990 es una época inolvidable./Imagen Pexels

Si eres un nostálgico de esa década, tienes que darte una vuelta por alguno de estos bares y salones, de los que se podría decir que se quedaron para siempre en ese pasado memorable para revivir las viejas modas y tendencias. Disfruta con un mezcal al ritmo de la clásica banda sonora noventera sin tener que usar una máquina del tiempo.

Bares en la CDMX para regresar a los 90

Si buscas un lugar con aromas, sonidos y sensaciones noventeras, visita este lugar de ambiente bohemio que te hará retroceder en el tiempo. Escucha éxitos de los 80, 90 y los 2000 en este “antro” ubicado en una antigua casona de la colonia Juárez donde suena bien la música. Baila y canta con tus amigos y disfruta de sus mojitos y sus cocteles únicos.

Disfruta de un increíble ambiente retro y muy original./Imagen Bar Milán Facebook

El Bar Milán abrió sus puertas en 1992 y se puede decir que se quedó en esa época para darle gusto a los nostálgicos. Nació originalmente como un proyecto para financiar la construcción del teatro El Milagro, que está ubicado en la misma calle y es un referente del teatro independiente nacional.

Dirección: Milán 18, Col. Juárez.

Disfruta de una atmósfera retro algo más relajada en este lugar de la Roma que es más que una cafetería tradicional. Con la atmósfera de un listening bar, en el Café de Nadie puedes disfrutar de un par de tragos mientras escuchas música de los 90 y otras épocas en alta fidelidad y en un excelente ambiente retro.

Un listening bar con atmósfera del pasado./Imagen Café de Nadie Instagram

Este lugar retoma el proyecto del antiguo Café de Nadie, nacido en la década de 1920, ubicado originalmente en el Pasaje Comercial El Parián sobre la avenida Álvaro Obregón y que durante muchos años fue un referente de la vida bohemia y cultural de la CDMX. Se le dio ese nombre porque muchas veces no había meseros y los clientes se servían el café directamente y dejaban su pago en la barra.

Dirección: Chihuahua 135, Roma Norte.

Este es una cafetería-galería retro inspirada en los años 80 y 90 y está dedicada nada más y nada menos a la mismísima Winona Ryder. Regresa en el tiempo con sus luces de neón y los tonos pastel de sus mesas y decoraciones. Juega a las maquinitas y pide una malteada. Su menú le rinde homenaje a la cocina pop noventera con hot dogs, hamburguesas y otros platillos muy originales.

Una cafetería inspirada en la actriz Winona Ryder./Imagen Winona por Siempre Instagram

Winona por Siempre también funciona como galería para exposiciones artísticas, cine club en sus “martes de cine” y como foro para charlas, lecturas de poesía y otras actividades culturales.

Dirección: Miguel Ángel de Quevedo 530 B, Santa Catarina.

Este salón emblemático de la CDMX es considerado como un templo de culto dedicado al baile y a la música High-Energy. El proyecto nació en 1983, creado por Roberto Devesa, mejor conocido como DJ Patrick Miller y sus primeras fiestas se daban en el Club de Periodistas del Centro Histórico, pero en 1993 se mudó a su ubicación actual en la colonia Roma.

Un lugar de culto en la CDMX./Imagen Patrick Miller Facebook

Es el lugar indicado si quieres bailar durante horas entre paredes con pintura fluorescente y luces estroboscópicas. Sus seguidores, conocidos como “los patricios”, asisten sin falta cada viernes para escuchar música de las décadas de los 70, 80 y 90 a todo volumen y perfeccionar sus pasos de baile.

Dirección: Mérida 17, Roma Norte. Abre solo los viernes, a partir de las 21:00 horas.

Como su nombre lo indica, este lugar te lleva sí o sí de vuelta a la década de los 90. Es otro spot de la ciudad con luces de neón y colores intensos en el que se sirven snacks y tragos inspirados en la época. No le pueden faltar los temas musicales noventeros con los clásicos éxitos en inglés y lo mejor de Rock en tu idioma.

Regresa a los 90 sin una máquina del tiempo./Imagen 90’s City Facebook

Ahí encontrarás una gran cantidad de referencias de esa era nostálgica, tiene música en vivo y de DJ que recuerda a las tardeadas y los antros típicos del pasado. También de vez en cuando presenta dinámicas de karaoke. Tiene buenas promociones y precios accesibles.

Dirección: Diagonal San Antonio 1693, Narvarte Poniente.