“No quedó como ella era”: Joven diseca a su perrita Chihuahua y el resultado se hace viral

Estamos seguros que muchos por acá harían lo que fuera con tal de que sus mascotas estén bien, de plano lo que sea, aunque no esté en sus manos. Y es que cómo no mover cielo, mar y tierra por ellos, pues nos demuestran su amor a cada rato, tanto así que hay quienes buscan que cuando se vayan de este mundo sea de una forma digna y no les sale. Tal es el caso de una joven que disecó a su perrita Chihuahua y el video rápidamente se hizo viral en internet.

Por acá les hemos contado historias un tanto similares, como la de un tiktoker que utilizó la piel de su pug para hacerse un tapete (sí, eso pasó y AQUÍ pueden checar cómo estuvo la cosa). Sin embargo, en esta ocasión les queremos platicar sobre una usuaria de la plataformas de videos llamada Yaritza (@yrtzrc), quien relató cómo fue que su familia decidió diseccionar a su peluda, Chispita, y el resultado no salió como ellos esperaban.

Esta joven mostró a su perrita disecada y dejó a todos con el ojo cuadrado

Resulta que a través de un video publicado en TikTok, esta joven mostró a su perrita disecada y por supuesto que dejó a muchos con el ojo cuadrado. En el clip, contó que su mascota murió a los siete años después de caer de un segundo piso. Pero su papá quería hacer algo para que Chispita se quedara con ellos para siempre, es por eso que luego de que su señor padre viera un programa en la televisión, se les ocurrió que era buena idea disecarla.

El cuerpo de su amiga perruna se encuentra en el cuarto de Yaritza usando una falda especial y hasta las uñas pintadas , porque no la quieren mover ya que tienen miedo a que se desgaste –ya que de repente se le empieza a caer el pelo–. “Como ya llevamos mucho tiempo con ella, como que se está desgastando, por lo mismo no me gusta moverla”, dijo esta chica al respecto. Sin embargo, tiene muy claro que no luce como cuando estaba viva.