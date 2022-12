No se hagan, muchos hemos pensado en echarnos un buen coyotito cuando vemos los colchones que tienen en exhibición en las tiendas departamentales. Sin embargo, hay quienes no se quedan las ganas y se acuestan como si estuvieran en su casa. Tal es el caso de un joven que aunque no lo crean, “se durmió” precisamente en la cama de una mueblería y por supuesto que deben verlo.

Desde hace algunos días comenzó a viralizarse el video que publicó un usuario de TikTok llamado @soyelpepezones –sí, así lo pueden encontrar, no lo estamos inventando– que dejó a muchos con el ojo cuadrado. El clip dura unos cuantos segundos, pero estamos seguros que después de checar lo que pasó, muchos trabajadores de tiendas similares estarán más al pendiente de lo que pasa en su chamba.



Foto: Captura de pantalla

Este joven cumplió el sueño de muchos al acostarse (con todo y cobijas) en la cama de una mueblería

Para que se den una idea de cómo estuvo el asunto, en las imágenes se puede ver a un joven “durmiendo” e incluso tapado con cobijas y toda la cosa– en una de las camas de lo que parece ser una tienda de muebles cuando de la nada, llega un presunto empleado de la tienda para despertarlo. Claro que el sujeto que se andaba echando un coyotito se enojó porque le espantaron el sueño, pero esto no paró ahí.

“Ya mamá, déjame dormir”, le dice el sujeto dormilón al trabajador de la mueblería, quien evidentemente estaba encabritado y desesperado: en pocas palabras, se notaba que se lo andaba llevando el Diablo. Tanto así que le pidió a otra persona que le hablara a los estatales para que sacaran al intruso del lugar. A continuación les dejamos el video para que lo chequen con sus propios ojos:



Como ya lo mencionábamos antes, el clip de este joven aventándose un sueñito en la cama de una tienda de muebles rápidamente se hizo viral en TikTok e incluso terminó en otras redes sociales. Y claro que generó varios comentarios, pues hubo a quienes les dio risa lo que pasó, pero también aparecieron los que mencionaron que los empleados no tienen por qué soportar algo así, pues no es parte de su chamba. No sabemos en qué acabó todo esto, que a leguas se ve que es una broma, pero no cabe duda que este sujeto cumplió el sueño de muchos.