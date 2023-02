Viajar en avión puede ser una experiencia maravillosa, pero también terrible. Todo depende de si te pasan o no cosas como la que le sucedió a un par de jóvenes de Monterrey cuyo destino fue la siempre bella CDMX. Fíjate que la aerolínea les entregó su maleta completamente destruida y no se explican cómo por qué.

Se trata de Fabián y Laura, quienes llegaron a la capital el pasado 9 de febrero, pero tristemente no lo hicieron con su equipaje completo. Caray, es que el equipaje de hecho llegó todo destrozado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Jóvenes de Monterrey viajan a CDMX y reciben su maleta destruida/Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Acompáñame a ver esta triste historia

Fue Fabián quien compartió la tragedia en su cuenta de TikTok. Con tono irónico dice en el video que “al parecer la maleta de Laura la usaron para detener el avión”, porque neta parecía que le había pasado la aeronave encima jajajaja.

Jóvenes de Monterrey viajan a CDMX y reciben su maleta destruida/Captura al video de fabianolv18

El buen fabianolv18 dice que a lo mejor ocuparon la maleta para detener el avión comparando la situación con la clásica de poner una piedra para que un auto no se vaya, y que quizá por eso llegó en ese penoso estado a sus manos.

De acuerdo con Milenio, el joven declaró que, además de otras cosas, en la maleta llevaban algunos dulces típicos de Monterrey para darlos de regalo por estos rumbos. Traían unas deliciosas glorias, obleas y más dulces de leche muy característicos del norte del país.

Jóvenes de Monterrey viajan a CDMX y reciben su maleta destruida/Captura al video de fabianolv18

La aerolínea prometió pagarles la maleta en unos días

Y aquí viene lo más trágico de todo: no, no sólo la maleta quedó destruida, sino también algunos de esos exquisitos dulces típicos de nuestro México. “Al menos se pudieron arreglar las glorias, las que no tuvieron arreglo son las obleas”, dijo el buen Fabián.

Naturalmente los dos jóvenes reportaron lo que pasó con la maleta, pero contaron que aunque la aerolínea les dio una solución, esta no fue inmediata. Su explicación es que la maleta pudo caerse y ser golpeada por un camión transportador.

Prometieron pagarles por el daño en un lapso de 10 a 15 días hábiles.