La historia cautivadora de la Calzada de Tlalpan

Lo que necesitas saber: La famosa Calzada de Tlalpan es una de las avenidas más representativas de la capital mexicana. Veremos algunos datos sobre sus orígenes y sobre su paso a través de la historia.

Una de las avenidas más icónicas de la CDMX, encargada de conectar el sur de la ciudad con el Centro Histórico y también protagonista de la llegada del Metro a la capital mexicana, es la famosa Calzada de Tlalpan. En esta nota hablaremos de su historia y de cómo y porqué se construyó esta vía que no ha perdido su importancia con el paso de los años.

Calzada de Tlalpan es una de las principales vías de transporte de la capital mexicana./Imagen Getty

Tlalpan es una arteria que existe desde los tiempos prehispánicos como una de las tres calzadas elevadas que conectaban a la ciudad de Tenochtitlan con el exterior a través del Lago de Texcoco. Al norte era la del Tepeyac (hoy Calzada de los Misterios), al oeste la de Tlacopan o México-Tacuba y al sur la de Iztapalapa, que con la conquista cambió su nombre al de Calzada de San Agustín de las Cuevas y más adelante cambiaría al de Tlalpan.

La calzada en una foto de 1939/Imagen Tlalpan Historia Facebook

En la actualidad es la vía de transporte más importante para conectar al centro con el sur de la CDMX y las salidas a los estados de Morelos y Guerrero. Alberga una gran cantidad de comercios de todo tipo, a sus alrededores condensa una gran cantidad de población y por ella pasa la Línea 2 del Metro, una de las más importantes de la capital mexicana.

Sus antecedentes históricos

Tenochtitlan se fundó en 1325 en un islote al centro del Lago de Texcoco. Gracias a la habilidad y el conocimiento de los mexicas, la ciudad apartada por las aguas quedó conectada con el exterior gracias a tres grandes calzadas hechas de piedra y tierra. Se dice que la que iba al sur se construyó en tiempos del tlatoani Itzcóatl para conquistar al pueblo de Xochimilco.

Mural que conmemora el primer encuentro de Cortés y Moctezuma en Av. José María Pino Suárez./Imagen mexicodity.cdmx.gob.mx

Esta calzada, conocida en esos tiempos como la de Iztapalapa, fue el punto del primer encuentro entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma en 1519, a la altura de la entrada de la ciudad, donde hoy tenemos avenida Pino Suárez y la calle República del Salvador. Después se convirtió en la vía de acceso principal a la ciudad para los conquistadores.

Un antiguo plano de San Agustín de las Cuevas./Imagen Tlalpan Historia

La calzada tenía una longitud de 19 kilómetros en 1519 y pasaba por los pueblos de Mexicaltzingo, Mixhuca y Churubusco. En 1532 se amplió hacia el sur, hasta el lugar donde se fundó el pueblo de San Agustín de las Cuevas (hoy el Centro de Tlalpan). En 1565 ya era una de las arterias más importantes de la Nueva España. Sería en 1830 que este pueblo cambió su nombre por el de Tlalpan y con esto la calzada recibió el mismo nombre.

Calzada de Tlalpan del pasado al presente

Tlalpan significa “sobre la tierra” o “en tierra firme”. Como una de las principales vías de la ciudad, en el siglo XIX ya pasaban por ella los primeros tranvías jalados por mulas, que la recorrían en una hora y media y hasta en el doble de tiempo con lluvia. El tranvía eléctrico llegó en 1900 y sustituyó a los carros jalados por animales, entonces se abrieron hoteles para los viajeros a lo largo de la calzada.

Vista aérea del Centro de Tlalpan en 1936./Imagen Tlalpan Historia Facebook

La Línea 2 o azul del Metro se inauguró en agosto de 1970 en su tramo de Taxqueña a Pino Suárez, con sus vagones que circulan por la superficie en la mayoría del trayecto. En septiembre del mismo año se abrió el tramo que va de Pino Suárez a Tacuba y para 1984 se extendió hasta la estación Cuatro Caminos, en Naucalpan de Juárez.

La famosa línea azul del Metro se inauguró en 1970./Imagen Archivo del Transporte CDMX Facebook

Además de las diferentes colonias que hay a lo largo de la avenida, también tenemos diversos comercios y mercados. En 1940, el trayecto de Calzada de Tlalpan llegaba hasta el entonces Sanatorio de Tuberculosos de Huipulco, hoy conocido como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En 1942 se extendió hasta el recién inaugurado nuevo tramo de Avenida Insurgentes, en la zona conocida como La Joya.

Algunas curiosidades

Calzada de Tlalpan comienza en el Centro Histórico, a la altura de la intersección con Viaducto Río Piedad y finaliza en su entronque con Insurgentes Sur, donde empieza la carretera México-Acapulco. Hoy es una de las vías más transitadas de la urbe, importante en la vida económica y social de la capital.

Uno de los antiguos tranvías que circulaban por la calzada./Imagen Wikipedia

El Tren Ligero corre desde Taxqueña hasta Xochimilco, por donde antes pasaban los tranvías. Entre los lugares importantes que encontramos a lo largo de la calzada tenemos el Estadio Azteca, inaugurado en 1966 para ser sede de la Olimpiada de 1968 y el Mundial de fútbol de 1970.

La Villa Olímpica Miguel Hidalgo, constuida para los Juegos Olímpicos de 1968./Imagen Tlalpan Historia Facebook

Para los Juegos Olímpicos de 1968 se construyeron la Villa Olímpica Miguel Hidalgo, sobre Tlalpan entre Insurgentes y Periférico y la Villa Olímpica Narciso Mendoza, muy cerca de Tlalpan. Hoy son unidades habitacionales.

Otros sitios de interés en la calzada

La icónica calzada tiene una longitud aproximada de 18 kilómetros y a lo largo de ella encontramos otros lugares interesantes como el Parque Toriello, el Mercado de Flores de San Fernando, el Museo Nacional de las Intervenciones y el Centro Nacional de las Artes (CNA), en su cruce con Avenida Río Churubusco.

Calzada de Tlalpan es un personaje más del crecimiento de la CDMX./Imagen Wikipedia

Asimismo, en la alcaldía Tlalpan tenemos el Parque Nacional Fuentes Brotantes, el de Cumbres del Ajusco y el del Bosque de Tlalpan. El Centro de Tlalpan es un lugar histórico ideal para dar un paseo. Tiene lugares de interés como el Museo del Tiempo, el de Historia de Tlalpan “La Casona”, el Centro Cultural Casa Frissac, su mercado y su Casa Municipal.

Hoy Calzada de Tlalpan es famosa por la Línea 2 del Metro, por sus pasos a desnivel, sus comercios y sus “hoteles de paso”, inicialmente abiertos para los viajeros. Es una de las vías más transitadas de la ciudad y es un reflejo del paso de la historia de la CDMX.