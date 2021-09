Ay, no: León marino se sube al barco de una mujer para escapar de un grupo de orcas

¿Se imaginan ir navegando por ahí en un barco y de repente verse rodeados por un grupo de orcas? Hasta parece la escena de una película estilo Jaws y si somos honestos, la idea luce inquietante en muchos sentidos. Pues bien, eso le pasó a una mujer en Canadá luego de que un León marino subiera a su barco.

Resulta que el adorable mamífero acuático estaba escapando de un montón de orcas que lo acechaban, así que subió al bote de la mujer para resguardarse… Sin embargo, ella entró en pánico al ver que los enormes cetáceos se acercaban a su embarcación y prefirió expulsar al león marino de la nave.

En el vasto universo de la fauna marina, las orcas han recibido el apodo de “ballenas asesinas”. Si bien puede parecer despectivo ese nombre (y equivocado ya que pertenecen a la familia de los delfines), lo cierto es que son animales imponentes y certeros a la hora de cazar su alimento. Y sí, sus presas predilectas suelen ser otros mamíferos pequeños como focas o leones marinos.

Dicho lo anterior, podemos entender la desesperación que sentiría uno si se encuentra de frente con una de estos majestuosos cetáceos en medio de la nada. Esto mismo le sucedió a una ciudadana canadiense cuya historia se hizo viral recientemente. Desde su cuenta de TikTok @nutaball (eliminada al momento), la mujer subió algunos videos de un pequeño viaje que hizo al oeste marítimo de la Columbia Británica, precisamente en Vancouver.

Ahí, de manera repentina, se encontró en una situación muy poco común. A su barco se subió un león marino, el cual le sacó un susto a la capitana de la nave… eso sí, sin saber que lo que vendría sería todavía más impactante. En los videos -que después fueron recogidos por algunos usuario de Twitter-, se ve cómo un grupo de orcas se acerca al barco y lo comienzan a rodear.

“Tienes que irte, no puedes estar aquí”, le decía la mujer al león marino mientras veía con pánico a las orcas nadando por debajo del bote y saliendo a la superficie. “No sé qué hacer. ¿Qué debería hacer?”, replica la capitana.

También puedes leer: EL ROL DE LAS ABUELAS ES ESENCIAL HASTA PARA LAS ORCAS

“Te tienes que ir, tengo trabajo que hacer” menciona la mujer en el barco y a lo largo de los videos, se ve que el león marino intentó varias veces saltar al agua para escapar, pero regresaba al bote. En una de las últimas secuencias, incluso se ve al mamífero intentando subir al barco con la navegante diciendo “vamos, apresúrate. Sube aquí”. Sin embargo, el animalito parece no haberlo logrado.

Acto seguido, la mujer arrancó su nave y salió de la zona tan rápido como pudo. En redes sociales, se hallan comentarios donde la gente se pregunta por qué no echo a andar el barco con el león marino a bordo para salvarlo. Otros, incluso mencionan que “así es el ciclo de la vida” y que ella no podía hacer nada. Como sea, lo cierto es que la situación se puso tensa. ¿Ustedes qué hubieran hecho?

Correction: it’s a seal lion and she did kick it off the boat ☠️ pic.twitter.com/h9ZeNyUV8V

— Eye- (@castrowas95) September 25, 2021