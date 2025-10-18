Lugares perfectos para ver las lunas de otoño sin contaminación visual

Lo que necesitas saber: Las lunas de otoño son de las más brillantes que podemos ver durante el año. Aquí algunos lugares para poder disfrutar de ellas.

La Luna ofrece un gran espectáculo visual durante los últimos meses del año, aunque es difícil apreciarla desde la gran ciudad. Para esto hay varias opciones, desde una casita en un árbol hasta los ojos de agua más cercanos a la CDMX. Aquí tenemos una lista de lugares para ver por qué estas lunas de otoño son tan especiales.

Las lunas de otoño resultan espectaculares./Imagen Unsplash

El 7 de octubre tuvimos la Luna de cosecha, considerada como una de las más brillantes del año por estar en uno de sus puntos más cercanos a la Tierra (perigeo). Las lunas de noviembre y diciembre también prometen ser de las más hermosas gracias a los cielos despejados, aparecen desde el atardecer y son visibles con una mayor claridad durante varias noches seguidas.

Date una escapada de la ciudad para admirar la Luna./Imagen Unsplash

Las lunas de otoño de este 2025, también conocidas como superlunas, son de las más hermosas del año. Las lunas de octubre han inspirado poemas y canciones y están muy relacionadas con la nostalgia del Día de Muertos.

La Luna llena de noviembre aparecerá el día 5, también es conocida como una Luna de cosecha o Luna del castor y la del 4 de diciembre, llamada Luna fría, aparecerá aún más grande en el cielo nocturno.

Dónde ver las lunas de otoño cerca de la CDMX

La Luna, conocida como Meztli en náhuatl y como Ixchel en la cultura maya, es uno de los elementos más importantes del cielo nocturno. Se le considera como un símbolo de las emociones y el inconsciente y está presente en mitos de todo el mundo.

La Luna está muy ligada a nuestras emociones./Imagen Unsplash

Olvídate de los altos edificios, el smog y las luces intensas de la ciudad. Durante la temporada de otoño podemos observarla en su máximo esplendor durante sus diferentes fases y estos lugares son ideales para esto.

Mineral del Chico, Hidalgo

Los bosques neblinosos de este Pueblo Mágico son legendarios y por su altitud ofrecen vistas increíbles. Desde su mirador Peña del Cuervo pueden apreciarse el pueblo y los cielos despejados. El Parque Nacional El Chico ofrece también ofrece campos y senderos perfectos para ver la Luna. Para hospedarte hay hoteles, hostales, cabañas e incluso puedes acampar, pero eso sí, hay que ir bien abrigado.

Mineral del Chico es un pueblo boscoso muy cercano a la CDMX./Imagen Orgullosamente Hidalguense Facebook

Zacatlán de las Manzanas, Puebla

Otro de los bosques más bonitos cercanos a la CDMX es el de Zacatlán de las Manzanas. Famoso por su tradición relojera y por su producción de manzanas, el bosque del Valle de Piedras Encimadas es un lugar mágico para perderse entre la naturaleza. En el pueblo hay hoteles y posadas y en sus alrededores encontrarás cabañas muy cómodas. Algunas de ellas están en la copa de los árboles y ofrecen una vista panorámica espectacular para mirar las lunas de otoño.

Pasa la noche entre la copa de los árboles./Imagen Cabañas Kali-Tree Facebook

Tequesquitengo, Morelos

Si buscas un lugar más cálido puedes ir al bello pueblo de Tequesquitengo, ubicado a poco más de dos horas de la CDMX. Famoso por su laguna, sólo basta alzar la vista para ver la Luna en la noche, ya que puede apreciarse desde cualquier punto. Su mirador del Lago ofrece una vista completa del paisaje y hay hoteles y opciones de glamping para hospedarte.

Tequesquitengo es famoso por su lago y sus paisajes./Imagen 24 Morelos Facebook

Valle de Bravo, Estado de México

Este famoso pueblo mexiquense es otro punto ideal para ver las lunas brillantes que aparecen desde el atardecer y embellecen el paisaje que junto con el lago. Disfruta del ambiente cultural y de la vida nocturna de Valle y da un paseo por los bosques y cascadas de sus alrededores. Puedes acampar para tener una aventura en compañía de la Luna.

Disfruta de las noches de Valle de Bravo./Imagen Amigos de Toluca Facebook

Nanacamilpa, Tlaxcala

El estado de Tlaxcala es otra buena opción para convivir con la naturaleza. Nanacamilpa es famoso por su Santuario de Luciérnagas, aunque estos insectos luminosos aparecen durante el verano. Si quieres disfrutar de las lunas de otoño visita los bosques tlaxcaltecas en los que podrás hospedarte en cabañas o montar tu propio campamento. Otra buena opción es el Parque Nacional La Malinche, donde se puede ver la Luna junto a ese icónico volcán.

Intégrate a la naturaleza en la noche de Nanacamilpa./Imagen Santuario de las Luciérnagas Canto del Bosque, Nanacamilpa, Tlaxcala Facebook

Tepoztlán, Morelos

Otro buen destino para escaparse y ver las lunas de otoño es este pueblo del estado de Morelos. Además del Parque Nacional El Tepozteco con sus increíbles vistas panorámicas, tiene varios miradores y ofrece experiencias de senderismo nocturno. Olvídate de la contaminación lumínica de la ciudad y contempla las últimas lunas del año a gran detalle.